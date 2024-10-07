С 14 октября вход в парки Петергофа станет бесплатным из-за отключения фонтанов

Летний сезон в «Петергофе» вот-вот подойдет к концу. Уже 14 октября в музее-заповеднике отключат фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе музея «Петергоф».
— Осень вступила в свои права. Фонтаны продолжат свою работу до 13 октября включительно, а уже с 14 октября вход во все парки музея-заповедника станет бесплатным, — рассказали представители музея.
Ранее стало известно о том, что за лето 2024 года ГМЗ «Петергоф» посетили около 3,3 миллиона человек. Более 5% посетителей — около 180 тысяч человек — туристы из других стран.
Фонтаны традиционно входят в список достопримечательностей, которые стремятся посетить все первооткрыватели Петербурга. Но еще больше внимания музей привлекает во время различных фестивалей.
Одно из самых масштабных мероприятий в музее-заповеднике прошло в начале осени. Более 15 тысяч петербуржцев 21 сентября посетили осенний фестиваль фонтанов, посвященный сказкам Александра Пушкина.
Организаторы праздника подготовили восемь интерактивных площадок, включающих видеоинсталляции, художественные объекты и своеобразные театры, с актерами которых взаимодействовали зрители.