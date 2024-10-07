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В Ростовскую область может вернуться жара до +30 градусов

Жителей Ростовской области предупредили об аномальной жаре в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область вернется бабье лето. В регионе ожидается жара до +30 градусов. Об этом сообщили специалисты Северо-Кавказского УГМС.

По данным синоптиков, в северной части региона на этой неделе ожидается до +4 градусов в ночное время. Такая температура прогнозируется в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Миллеровском районах. В дневное время синоптики обещают до +26 градусов. В отдельных районах Ростовской области термометры достигнут +30.

Порывы ветра достигнут в среднем до 12−14 метров в секунду. По-настоящему осенняя погода ждет донской регион во второй половине октября.