В Ростовскую область может вернуться жара до +30 градусов

По данным синоптиков, в северной части региона на этой неделе ожидается до +4 градусов в ночное время. Такая температура прогнозируется в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Миллеровском районах. В дневное время синоптики обещают до +26 градусов. В отдельных районах Ростовской области термометры достигнут +30.