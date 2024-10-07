Актриса Елизавета Ищенко: Порой у людей, оказавшихся на гребне волны успеха, едет крыша

— Я часто шучу, что хотела стать актрисой с самого рождения. Еще в два-три годика, когда ребенок только начинает проявлять характер, люди вокруг говорили обо мне: «Артистка растет!». В раннем детстве я наблюдала, как мама при просмотре фильмов и сериалов восхищается кем-то: «Вот это актриса! Какая красавица! А как играет!». Я же при этом представляла, что мама будет так же сидеть, смотреть и говорить приятные вещи уже про меня. С детства отложилось на подкорке: «Стану актрисой». Я в себя верила и потихонечку шла к своей цели, пробиралась, оступалась, ошибалась, падала, но вставала и шла. А сейчас счастлива, потому что получаю наслаждение от работы, как бы сложно ни было на съемочных сменах. Считаю подарком судьбы, что нашла дело жизни!