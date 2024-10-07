Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на авто 8 октября из-за ожидаемых осадков

«Завтра лучше на городском транспорте — рекомендуем отказаться от поездок на авто. В течение всего дня ожидаются дожди. Объем осадков — до 13 мм», — значится в сообщении.
Отмечается, что в дождь поездки рискованнее: между колесами и асфальтом возникает прослойка воды, которая ухудшает сцепление. Кроме того, в городе продолжаются ремонтные работы — всего более 700 участков. Интенсивное движение ожидается в центральной части города, а также на вылетных магистралях и в местах проведения дорожных работ.
«Берегите себя. Уважайте всех участников движения», — обратились в департаменте к автомобилистам.
По прогнозам Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью воздух в столице прогреется до плюс 10−12 градусов, при этом на фоне облачной погоды пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем во вторник, 8 октября — осадки, столбики термометров покажут до 12−14 градусов выше нуля в мегаполисе и до 15 градусов тепла по области. Ветер ожидается восточной четверти со скоростью 4−9 м/с.