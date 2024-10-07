Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на авто 8 октября из-за ожидаемых осадков

Отмечается, что в дождь поездки рискованнее: между колесами и асфальтом возникает прослойка воды, которая ухудшает сцепление. Кроме того, в городе продолжаются ремонтные работы — всего более 700 участков. Интенсивное движение ожидается в центральной части города, а также на вылетных магистралях и в местах проведения дорожных работ.