Новые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму

Как сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислав Таматаев, для очистки дорог от снега в зимний период будет задействована различная техника.
В том числе: 14 комбинированных дорожных машин, 7 самосвалов, два КамАЗа со щетками, три автогрейдера и шесть погрузчиков.
«Штат водителей и механиков для автопарка, который укомплектован в полном объеме, готовы к работе».
По словам и. о. замгубернатора города Павла Иено, спецавтомобилей, которые будут использоваться в том числе для борьбы с гололедицей, у Севастополя к концу года станет больше.
«Закупаем дополнительно комбинированные дорожные машины, которые позволяют большее количество дорог обрабатывать противогололедным материалом. Ждем доведения лимитов. Конкурсные процедуры провели. Техника будет поставлена в этом году, частично она уже поставлена», — сказал Иено, отвечая на вопрос губернатора касательно обновления парка коммунальной техники, которое обсуждалось ранее.
По словам Таматаева, на случай ухудшения погодных условий в зимний период и образования снежных заносов у ГБУ «Севастопольский Автодор» есть особый алгоритм действий по очистке дорог и предупреждению возникновения гололедицы.
«На базе учреждения организована круглосуточная работа диспетчерской службы, которая проводит мониторинг состояния дорог с целью своевременного реагирования на такие ситуации. В том числе на основании информации, поступающей от Единой дежурной диспетчерской службы Севастополя, ГИБДД, ГУ МЧС Севастополя».
За счет средств, полученных в 2024 году, Севавтодор, исходя их опыта предыдущих лет, закупил больше противогололедных материалов — 6 729 тонн.
Склады с ними разместили на четырех базах, условно зондировав город, чтобы увеличить кратность подвоза необходимых средств к наиболее проблемным участкам дорог в случае возникновения заносов и гололедицы, уточнил Таматаев. Такие базы, по его словам, размещены в районе Камышового шоссе в Севастополе, в селе Штурмовом, в Ласпи и в Инкермане.
Кроме того, для получения более точной и своевременной информации об ухудшениях погодных условий дополнительно установят 7 метеостанций, заявил Таматаев.
«Ранее мы установили 5 метеостанций на проблемных участках, которые первыми дают нам информацию о том, что меняется погода. Соответственно, туда направляют дежурную группу и технику. Заключили еще договоры, и до конца текущего года будет установлено еще 7 таких метеостанций, которые будут передать данные и позволять нам оперативно реагировать», — сказал глава профильного департамента.
Комментируя доклады, губернатор города Михаил Развожаев поручил также наладить более качественную общественную работу, а именно своевременно предупреждать людей об опасностях на дорогах в связи с ухудшением погоды.
«Мы прекрасно понимаем, что в режиме реального времени, особенно как у нас бывают залповые снегопады, ни в одном городе мира это сиюминутно не убирается. Держать там парк в 200 единиц техники малоэффективно и очень дорого. Поэтому надо информировать людей заранее, предупреждать, просить не пользоваться личным транспортом и так далее. Ну и, конечно, противоголедная подсыпка на наиболее опасных участках, чтобы избежать аварий. Здесь должна быть синхронная работа», — поручил губернатор.
На совещании также отмечалось, что транспортники тоже активно готовятся к холодам. В ГУП «Севэлектроавтотранс» уже начинают менять летние шины на зимние «липучки», в первую очередь они появятся на школьных автобусах и социальных такси. Во всем общественном транспорте провели проверку работоспособности систем отопления салонов. К морозам готовят и причальную инфраструктуру морского транспорта.
В пресс-службе администрации Симферополя 7 октября сообщили, что все службы крымской столицы переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий.
Ранее начальник Симферопольского Дорожно-ремонтного строительного управления № 1 «Крымавтодора» Алексей Ковалев рассказал, как дорожники в столице Крыма готовы встретить первые морозы, в частности, с помощью новых комбинированных дорожных машин.