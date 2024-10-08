Новые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму

«Мы прекрасно понимаем, что в режиме реального времени, особенно как у нас бывают залповые снегопады, ни в одном городе мира это сиюминутно не убирается. Держать там парк в 200 единиц техники малоэффективно и очень дорого. Поэтому надо информировать людей заранее, предупреждать, просить не пользоваться личным транспортом и так далее. Ну и, конечно, противоголедная подсыпка на наиболее опасных участках, чтобы избежать аварий. Здесь должна быть синхронная работа», — поручил губернатор.