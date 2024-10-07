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Розыск шел четыре дня: в Уфе свернули поиски 25-летней мамы и ее дочки

В Уфе завершились поиски молодой матери с годовалым ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершились поиски молодой матери с годовалым ребенком. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

25-летняя женщина и ее дочка пропали 3 октября. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдены, живы! — сообщили добровольцы.

Где были все это время были мама и девочка — не уточняется.

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