Розыск шел четыре дня: в Уфе свернули поиски 25-летней мамы и ее дочки

В Уфе завершились поиски молодой матери с годовалым ребенком. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
25-летняя женщина и ее дочка пропали 3 октября. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдены, живы! — сообщили добровольцы.
Где были все это время были мама и девочка — не уточняется.
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