Любители пенного обвинили «Балтику» в хамской акции и собрались устроить пивной бойкот

Покупатели возмущены акцией от бренда «Жатецкий гусь», её суть — скупать напитки, вводить найденные коды и зарабатывать «хмели». Как только человек выпьет свою «норму» и получит 30 жетонов, а это минимум 20−30 литров пива, он сможет получить фирменную кружку. Но 2,6 тысячи выпущенных сувениров не хватило на всех любителей пенного — они закончились. По словам участников акции, призы получил тот, кто более оперативно выпил свою «норму».