Любители пенного обвинили «Балтику» в хамской акции и собрались устроить пивной бойкот

Покупатели возмущены акцией от бренда «Жатецкий гусь», её суть — скупать напитки, вводить найденные коды и зарабатывать «хмели». Как только человек выпьет свою «норму» и получит 30 жетонов, а это минимум 20−30 литров пива, он сможет получить фирменную кружку. Но 2,6 тысячи выпущенных сувениров не хватило на всех любителей пенного — они закончились. По словам участников акции, призы получил тот, кто более оперативно выпил свою «норму».
Сейчас счастливчики, получившие кружки, пытаются окупить свои вложения в пивные напитки. На 30 банок пива они потратили 2100 рублей, а продают сувенир на барахолках — за 3500. А те, кто остался и без денег, и без кружек, пообещали больше «не давиться пивом» и внимательно читать оферту.
А ранее Life.ru писал об одном из самых значимых плюсов пива. Исследования показывают, что нефильтрованный ячмень благоприятно воздействует на кишечную микрофлору и улучшает аппетит у некоторых людей. Употребление алкогольного напитка в малых объёмах не повредит печени. Но стоит помнить, что спиртное в больших количествах грозит нарушением функций этого жизненно важного органа и развитием жировой дистрофии.