Кот-толстяк Крошик из Перми решил схитрить, чтобы весить меньше

Крошик решил смухлевать, изменив цифры на весах. Видео © Telegram / Мысли реабилитолога.
«Вау! Красавчик», — комментирует ветеринар первое спортивное достижение Крошика — котик впервые смог самостоятельно запрыгнуть на пуфик.
В настоящий момент вес кота-толстячка составляет 14,5 килограмма.
Напомним, что Крошику необходимо скинуть 10 килограммов. В ветеринарную клинику его привезли с весом 17 килограммов, однако благодаря усердным тренировкам на водной беговой дорожке и правильному питанию он уже начал скидывать вес. Врачам пришлось подобрать коту специальный расширенный лоток, чтобы он полностью туда помещался.