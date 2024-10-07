Психиатр опровергла главный миф о депрессии как о надуманной болезни

По словам специалиста, между бездельем и депрессией действительно существует связь. Однако здесь есть одно «но», которое необходимо учитывать.
«Тут важно понять, безделье — это симптом, за которым стоят личные переживания, или же следствие уже развившегося состояния», — цитирует психиатра RuNews24.ru.
Егорова пояснила, что при депрессии человек может много времени проводить в постели из-за ухудшения психоэмоционального состояния, упадка сил и нарушений сна. Близким надо помочь ему выбраться из этой ямы, а не критиковать. Специалист подчеркнула, что депрессия — это опасная болезнь, которая считается психическим расстройством и требует лечения.
Определить, что у человека есть депрессия, можно, в том числе и по его голосу. В таком состоянии люди, как правило, говорят тихо, невнятно, как будто сквозь зубы. Они с трудом идут на контакт с окружающими, отвечают односложно, чтобы побыстрее их оставили в покое. Если вы поняли, что ваш близкий человек находится в депрессии, надо проявить эмпатию и чаще говорить ему ободряющие слова. Настоящая помощь — это не обесценивать, не критиковать, не третировать, а, наоборот, проявить внимание и ободрить.