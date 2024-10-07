Психиатр опровергла главный миф о депрессии как о надуманной болезни

Определить, что у человека есть депрессия, можно, в том числе и по его голосу. В таком состоянии люди, как правило, говорят тихо, невнятно, как будто сквозь зубы. Они с трудом идут на контакт с окружающими, отвечают односложно, чтобы побыстрее их оставили в покое. Если вы поняли, что ваш близкий человек находится в депрессии, надо проявить эмпатию и чаще говорить ему ободряющие слова. Настоящая помощь — это не обесценивать, не критиковать, не третировать, а, наоборот, проявить внимание и ободрить.