Врач назвала несколько простых способов обмануть организм осенью, чтобы не начать зажировку

Нельзя забывать и про витамины. В день рекомендуется есть не менее пяти порций овощей и фруктов. Например, на завтрак можно добавить в рацион яблоко или банан, на обед — огурец или помидор, а на ужин — салат из капусты. Также должно быть два перекуса, состоящих из любых ягод и фруктов.