В гостиницах Курортного района ищут мигрантов. Вопросы есть к «Репинской»

Как стало известно «Фонтанке» 7 октября, проверка проводится по двум юрлицам. Одно из них — это гостиница «Репинская» в Репино, большое здание на берегу залива, построенное в 1973 году. Гостиница функционирует и пользуется популярностью. Полиция считает, что в ней могли массово поставить на учет 27 мигрантов.