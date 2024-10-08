Фестиваль «Пермская фантасмагория» назвал имена победителей

Брестский театр драмы привез в Пермь спектакль «Олеся» по повести Александра Куприна в постановке главного режиссера театра Тимофея Ильевского. Эта постановка уже завоевала две премии фестиваля «Смоленский ковчег» — за оригинальную пластическую режиссуру и за лучшую сценографию. «Олеся» стала единственным спектаклем, показ которого прошел в пермском Театре-Театре, — только на его сцене стало возможным развернуть объемные декорации. Их центром стал помост, который во время действия трансформировался то в зыбкую топь, по краю которой Олеся осторожно вела главного героя, то в паперть у церкви, где агрессивные селяне жестоко набрасывались на «ведьмаку». Постановщик очень бережно отнесся к классическому тексту, при этом создав мистический антураж из страшных масок, в которых проносятся духи, созданные воображением главного героя, бьющегося в лихорадке.