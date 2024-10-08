Фестиваль «Пермская фантасмагория» назвал имена победителей

7 октября в театре «У Моста» завершился фестиваль «Пермская фантасмагория». В течение семи дней пермские зрители могли посмотреть самые разные спектакли — от кукольных до пантомимы, от классики до фольклора. Фестиваль дал нам великолепную возможность познакомиться с широким пластом современного театра. Ведь гастроли коллективов из других городов, не говоря уже о других странах, сейчас проходят в Перми довольно редко. И при всей незаурядности пермских театров публике нужно иметь возможность сравнить их с другими, проникнуться духом культуры разных стран.
В «Пермской фантасмагории» приняли участие 15 спектаклей из Сербии, Японии, Ирана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Екатеринбурга, Тюмени, Ставрополя, Перми. И если фестиваль МакДонаха, традиционно проводимый театром «У Моста», предполагал показ спектаклей только по пьесам одного драматурга, то понятие «фантасмагория» позволяет довольно широко представлять и авторов, и жанры представленных работ.
Невероятно трогательный моноспектакль «Когда ты остров» по пьесе Юлии Тупикиной представляет собой историю любви японской девушки Айки и русского танцора Андрея. Ее исповедь о своей жизни тесно сплелась с историей судьбы японской поэтессы IX века Оно-но Комати. Японская актриса Томоми Орита играла на русском языке, но спектакль включал элементы традиционного японского танца и пантомимы, а также видеозаписи из современной японской жизни.
Костанайский казахский театр драмы им. И. Омарова показал спектакль «Прегрешение Шолпан» на казахском языке. Зрители отметили, насколько гармонично поставлена эта пьеса, даже сцена секса, супружеской измены выглядит хоть и ярко, но абсолютно целомудренно.
Брестский театр драмы привез в Пермь спектакль «Олеся» по повести Александра Куприна в постановке главного режиссера театра Тимофея Ильевского. Эта постановка уже завоевала две премии фестиваля «Смоленский ковчег» — за оригинальную пластическую режиссуру и за лучшую сценографию. «Олеся» стала единственным спектаклем, показ которого прошел в пермском Театре-Театре, — только на его сцене стало возможным развернуть объемные декорации. Их центром стал помост, который во время действия трансформировался то в зыбкую топь, по краю которой Олеся осторожно вела главного героя, то в паперть у церкви, где агрессивные селяне жестоко набрасывались на «ведьмаку». Постановщик очень бережно отнесся к классическому тексту, при этом создав мистический антураж из страшных масок, в которых проносятся духи, созданные воображением главного героя, бьющегося в лихорадке.
И вот семь фестивальных дней завершились, и жюри назвало имена победителей. Гран при присудили сразу двум спектаклям — «Сирано де Бержерак» пермского театра «У Моста» и «Прегрешение Шолпан» Костанайского областного казахского театра драмы им. И. Омарова.
В числе других лауреатов — Алёна Хорошая, сыгравшая Роксану в спектакле «Сирано де Бержерак, Диана Турсунова — Шолпан в спектакле “Прегрешение Шолпан”, Томоми Орита — Аика в спектакле “Когда ты остров”, Василий Скиданов за роль Хомы Брута в спектакле “Вий” театра “У Моста” и Вячеслав Кузнецов также за роль Хомы Брута, но в спектакле “Вий. Легенда” Молодёжного театра “Ангажемент” имени В. С. Загоруйко, а также Куаныш Маратулы — Сарсенбай в спектакле “Прегрешение Шолпан”.