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Прошла раздетая любовь: Канье Уэста ожидает второй развод

Американский рэпер Канье Уэст не смог найти семейного счастья в браке с фотомоделью Бьянкой Цензори и принял решение развестись. Как выяснил таблоид TMZ, пара не общается уже несколько недель: музыкант ярко отдыхает в Токио, а его супруга вернулась к родственникам в Австралию.

Источник: Life.ru

Источники издания не уточнили, что именно послужило причиной разлада скандально известной семьи Уэстов. В последний раз Канье и Бьянку видели вместе 20 сентября. Пара может разойтись так же тайно, как и сошлась в 2022 году.

«Нам сообщили, что Уэст говорил близким ему людям, что планирует переехать в Токио и развестись с Бьянкой», — утверждает портал.

О разводе с супругой недавно объявил и известный российский автоблогер Эрик Давидыч. А за несколько дней до этого холостяком также стал певец SHAMAN, который назвал расторжение семилетнего брака совместным решением.