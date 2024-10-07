Прошла раздетая любовь: Канье Уэста ожидает второй развод

Американский рэпер Канье Уэст не смог найти семейного счастья в браке с фотомоделью Бьянкой Цензори и принял решение развестись. Как выяснил таблоид TMZ, пара не общается уже несколько недель: музыкант ярко отдыхает в Токио, а его супруга вернулась к родственникам в Австралию.