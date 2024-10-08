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Минцифры предложило ввести ограничения для спам-звонков абонентам

Минцифры предложило обязать компании, которые звонят абонентам мобильных операторов, отчитываться о цели звонков. Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале нормативных правовых актов. В ведомстве считают, что граждане должны знать, кто и зачем им звонит. В случае, если компания не предоставит данные о целях звонка, ее вызовы будут блокироваться.

Источник: Getty Images/Unsplash

Согласно проекту, компании должны будут предоставлять операторам сведения о целях звонков, после чего эти данные автоматически передадутся от оператора к оператору. Источник звонка также будет определяться на телефоне абонента. Абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать.

В случае, если компания не предоставит необходимые данные, вызов будет блокироваться. Правительство определит критерии массовых звонков и правила передачи сведений.

В пресс-службе ведомства пояснили, что принятие проекта необходимо из-за попыток компаний навязать «сомнительные услуги» с помощью массовых вызовов. В Минцифры считают, что такое информирование позволит абонентам отличать полезные звонки от нежелательных.

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