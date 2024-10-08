Минцифры предложило ввести ограничения для спам-звонков абонентам

Согласно проекту, компании должны будут предоставлять операторам сведения о целях звонков, после чего эти данные автоматически передадутся от оператора к оператору. Источник звонка также будет определяться на телефоне абонента. Абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать.
В случае, если компания не предоставит необходимые данные, вызов будет блокироваться. Правительство определит критерии массовых звонков и правила передачи сведений.
В пресс-службе ведомства пояснили, что принятие проекта необходимо из-за попыток компаний навязать «сомнительные услуги» с помощью массовых вызовов. В Минцифры считают, что такое информирование позволит абонентам отличать полезные звонки от нежелательных.