Что можно и нельзя делать в день Сергия Радонежского 8 октября, который называют Курятник

В Беларуси православные верующие 8 октября, во вторник, почитают память Сергия Радонежского. В народе принято отмечать день Сергея Капустника. Название возникло из-за того, что в указанный день квасили капусту на зиму. Однако существует еще одно название — Курятник. Все дело в том, что святой являлся покровителем кур.
В пресс-службе храма преподобного Сергия Радонежского, который расположен в Минске по улице Каролинской, 7, 8 октября в 08.45 состоится торжественная встреча владыки. А в 09.00 начнется божественная литургия. Уточняется, что службу возглавит Преосвященнейший Авксентий, епископ Несвижский, викарий Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Кроме того, будет также молебен с крестным ходом.
Не следует злиться, а также ругаться. День не подходит для того, чтобы переедать. Кроме того, 8 октября не рекомендуется носить мятую и старую одежду, так как подобное можно спровоцировать неприятности. Запрещено поднимать с земли деньги, вещи. Предки верили, что можно забрать на себя как чужие болезни, так и проблемы.
По традиции, в день Сергия Радонежского старались посетить службы в храмах. Как правило, святому молятся об успехах в учебе, исцелении от болезней. Также у него просят здоровья домашней птице, так как Радонежский является покровителем кур. В указанный день принято резать кур, готовить из них различные блюда. К слову, обязательно варили куриный бульон. Он считался целебным.
Согласно приметам, какой окажется погода 8 октября, такой она будет и 8 апреля. К слову, если в день Сергия Радонежского выпал снег, то наступления зимы ждали через 40 лет. В том случае, если первый снег выпал сухим, то лето будет теплым.
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