Что можно и нельзя делать в день Сергия Радонежского 8 октября, который называют Курятник

Не следует злиться, а также ругаться. День не подходит для того, чтобы переедать. Кроме того, 8 октября не рекомендуется носить мятую и старую одежду, так как подобное можно спровоцировать неприятности. Запрещено поднимать с земли деньги, вещи. Предки верили, что можно забрать на себя как чужие болезни, так и проблемы.