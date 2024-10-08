«Храпуны за время сна могут испытывать до 300 остановок дыхания». Белорусские врачи предостерегли храпящих о риске внезапной смерти, ранней деменции и опасности для людей с крупной шеей

С храпом, своим или чужим, в жизни пришлось столкнуться каждому. Храпят и старые, и молодые, и худые, и полные. Обычно храп воспринимается как что-то неудобное, но несерьезное. Однако врачи говорят, что храп не безобиден и предостерегают храпящих об множественных остановках дыхания и смерти, уменьшения кислорода в крови, ранней деменции, проблемах с высоким давлением и диабетом, дневной сонливостью. Белорусские медики рассказали о методах лечения храпа и о том, что много рекламируется, но точно не поможет.