«Храпуны за время сна могут испытывать до 300 остановок дыхания». Белорусские врачи предостерегли храпящих о риске внезапной смерти, ранней деменции и опасности для людей с крупной шеей

С храпом, своим или чужим, в жизни пришлось столкнуться каждому. Храпят и старые, и молодые, и худые, и полные. Обычно храп воспринимается как что-то неудобное, но несерьезное. Однако врачи говорят, что храп не безобиден и предостерегают храпящих об множественных остановках дыхания и смерти, уменьшения кислорода в крови, ранней деменции, проблемах с высоким давлением и диабетом, дневной сонливостью. Белорусские медики рассказали о методах лечения храпа и о том, что много рекламируется, но точно не поможет.
Главный внештатный стоматолог Минздрава Беларуси, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, ректор Белорусского государственного медуниверситета Сергей Рубникович в интервью порталу 24health.by отметил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, храпит четверть населения Земли. Причем в половине этих случаев есть синдром обструктивного апноэ сна. К слову, среди причин внезапной остановки сердца во сне на долю храпа приходится примерно 50%.
Храп, а в особенности остановка дыхания во сне (следствие симптома обструктивного апноэ), — это серьезное угрожающее жизни ситуация, которая даже может вызвать смерть во сне. При апноэ, когда происходит кратковременная остановка дыхания из-за полного перекрытия просвета дыхательных путей, очень велик риск сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов.
По словам Сергея Рубниковича, длительность остановки дыхания во сне составляет от нескольких секунд до 2−3 минут. А кислородное голодание — возможность нажить деменцию в возрасте, далеком от старческого.
В свою очередь белорусский врач-кардиолог Алексей Деконский предупредил храпящих, что у них может быть до 300 остановок дыхания за ночь.
«Храпуны за время сна могут испытывать до 300 остановок дыхания. Во время кислородного голодания могут наступить различные нарушения ритма, даже жизнеугрожающие. Поэтому храп если его не лечить, то можно допустить возникновения критических состояний», — отметил Алексей Деконский (здесь подробнее).
Сергей Рубникович подчеркнул, что в зоне риска по апноэ люди с лишним весом среднего и пожилого возраста, в роду которых также были храпуны.
«Чем больше обхват шеи, тем больше сужены дыхательные пути, особенно в положении лежа. Общий же вес человека играет второстепенную роль», — подчеркнул медик.
Проблемы со сном повышают риски развития артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, аневризма аорты и ее разрыва, сахарного диабета, производственных и автомобильных аварий.
По словам Сергея Рубниковича, при тяжелой форме обструктивного апноэ эффективность сна составляет лишь 2−3 часа при средней его продолжительности 6−7 часов.
Причину, почему храпящие люди испытывают сонливость днем, раскрыл врач-невролог Республиканского клинического медцентра Управделами президента Беларуси, сомнолог Алексей Малков.
По словам специалиста, при апноэ, а это многократная за ночь остановка дыхания во сне, происходит падение насыщение крови кислородом, то есть во время сна человек испытывает кислородное голодание. Как следствие — недосып.
«Поэтому храпящие люди, вроде спят хорошо, храпят себе под ухо соседу, а днем разбитые и уставшие, клюют носом, за рулем засыпают», — подчеркнул Алексей Малков (здесь подробнее).
Алгоритм обследования храпунов предельно прост. Сначала визит к оториноларингологу, который исключит свою патологию со стороны дыхательных путей, затем к сомнологу, кардиологу, которые назначат дополнительные дообследования. В итоге будет определена терапия.
Золотой стандарт в диагностике, как отмечается в Центре здорового сна, это полисомнаграфия (проводится в течение одной ночи под контролем специального диагностического оборудования), противопоказаний не имеет.
Лечат храп несколькими методами. Например, существует так называемая СРАР-терапия. Суть ее в подаче постоянного положительного давления воздуха с помощью специального аппарата. Для этого на лицо человека во время сна надевается маска, через которую человек и дышит. Такой метод не очень удобен — сам аппарат недешев, да и большого удобства при таком сне добиться невозможно.
В некоторых случаях медики могут предложить хирургический метод: удаление миндалин, аденоидов, исправление носовой перегородки, операцию на мягком небе, небном язычке, на челюсти.
Самым простым методом лечения храпа и апноэ являются специальные капы, с которыми человек спит.
Белорусские специалисты разработали капы, которые учитываю индивидуальные особенности человека, рассказал Сергей Рубникович. По его словам, такие капы либо печатаются на 3D-принтере, либо создаются с помощью специального вакуумного аппарата. Капа от храпа может быть оснащена регулируемым винтом, который можно двигать в пределах одного сантиметра во всех направлениях, для достижения максимального комфорта.
Но для ношения кап нужны зубы, хотя бы по 6 устойчивых на каждой челюсти, здоровые десны.
Центр здорового сна информирует о том, что существует множество видов операций от храпа, а также различные методы их проведения (лазерные операции от храпа, радиочастотные операции от храпа, хирургические и так далее). Конкретный вид оперативного вмешательства для лечения храпа подбирается врачом индивидуально. Существуют различные противопоказания для проведения операций. Например, при тяжелой форме апноэ, операция может быть просто неэффективна.
«Прочие средства от храпа, такие как клипса от храпа, спреи от храпа, таблетки от храпа
Кроме того, чтобы избавиться от храпа и обструктивного апноэ, врачи рекомендуют также ограничить употребление алкоголя и табака, снизить массу тела.
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