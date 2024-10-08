«Она — все! А Вова — просто обычный музыкант!» Солистка «Самоцветов» Елена Преснякова высказалась про свою невестку — белоруску Наталью Подольскую

— Как могли! — со смехом ответила Елена Преснякова. — Мы с Петровичем (Владимир Пресняков-старший — музыкант, муж Елены Пресняковой — прим. Авт.), но уже Володя был маленький. — У бабушки часто был, потом — друзья помогали. Меня мама все время ругала, говорила так: «Ну что это за работа! Цыгане, ну цыгане!». Я отвечала: «Мама, мы не цыгане, мы деньги зарабатываем». Отец был единственный, кто меня поддерживал: «Сима, ну, ладно! Ну, поет же девочка! Работает!». А мама в ответ: «Нет, цыгане!». Пойдет, хлопнет дверью, — вспомнила Елена Преснякова, которая в ноябре 2024-го отметит 78-летие.