«Она — все! А Вова — просто обычный музыкант!» Солистка «Самоцветов» Елена Преснякова высказалась про свою невестку — белоруску Наталью Подольскую

Солистка ансамбля «Самоцветы» Елена Преснякова рассказала белорусской телеведущей Алене Спиридович про свою невестку Наталью Подольскую, а еще о том, почему мама называла ее цыганкой.
Не так давно участники ансамбля «Самоцветы» — Елена Преснякова, Анатолий Котов, Георгий Власенко — стали гостями программы «Смысл жизни», которая выходит не телеканале «Беларусь 1».
Поскольку шоу называется «Смысл жизни», то Алена Спиридович попросила участников «Самоцветов» сформулировать, в чем этот самый смысл для них и заключается. Елена Преснякова счастье связала, кроме прочего, с невесткой из Беларуси.
— Я очень рада, что у нас есть родственная душа — Наташа. Вовина жена. Это такая родня, так все спаяно, это потрясающий человек. Потрясающая мама… — выразила свое мнение Елена Преснякова.
— Мы тоже очень любим Наташу Подольскую, мы ее, можно сказать, воспитали всей страной, Беларусью, и отдали в надежные руки, — с улыбкой отметила Алена Спиридович.
— Вове-то как повезло! Ведь Наташа — все она делает! Все она устраивает! Она — все! А Вова — просто обычный музыкант! Раньше нас в семье было трое — Петрович, я, Вова. А сейчас — большая семья, фотографий — не сосчитать, — с нежностью обобщила свекровь Натальи Подольской.
Кстати, поделились «Самоцветы» и своими воспоминаниями из 1970-х, когда дома они бывали всего несколько недель в году, все остальное время проводя на гастролях по СССР.
— Гастроли, гастроли, многие точки объехали. И вот вы возвращаетесь домой. Как вы успевали налаживать домашний быт?
— Как могли! — со смехом ответила Елена Преснякова. — Мы с Петровичем (Владимир Пресняков-старший — музыкант, муж Елены Пресняковой — прим. Авт.), но уже Володя был маленький. — У бабушки часто был, потом — друзья помогали. Меня мама все время ругала, говорила так: «Ну что это за работа! Цыгане, ну цыгане!». Я отвечала: «Мама, мы не цыгане, мы деньги зарабатываем». Отец был единственный, кто меня поддерживал: «Сима, ну, ладно! Ну, поет же девочка! Работает!». А мама в ответ: «Нет, цыгане!». Пойдет, хлопнет дверью, — вспомнила Елена Преснякова, которая в ноябре 2024-го отметит 78-летие.
Ранее мы писали о том, что уроженка Минска певица Бьянка обвинила в домогательствах известного певца (тут про это).