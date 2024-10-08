Туши, цвет: ГМИИ им. Пушкина показал разнообразие северного натюрморта

Кульминацией (не эмоциональной, но идейной) этой линии становится поразительное полотно Себастьяна Боннекруа «Натюрморт с черепом (Стена в мастерской художника)»: фактически, картина в картине. Живописец изобразил палитру, медальон, письменные принадлежности, но главное — грубо прибитый к подрамнику холст, на котором написаны череп и ряд предметов-метафор. Nature morte здесь оборачивается memento mori — к слову, не такой уж редкий мотив в искусстве барокко. Но в данном случае смысл многослойный: это напоминание автора о смертности не только для зрителя, но и для самого себя. Тут, впрочем, можно поспорить: хотя имя Боннекруа знают лишь специалисты, но картина, как видим, живет и впечатляет по-прежнему.