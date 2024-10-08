Графоманские замашки: экранизация романа Дюма снова лидирует в прокате

«Граф Монте-Кристо» с Пьером Нинэ в главной роли, согласно данным ЕАИС, вернулся на первое место в рейтинге к третьему уикенду проката в России. За прошедшие выходные историческая драма заработала 64,3 млн рублей. Общие сборы фильма в РФ составили 230 млн. Может быть, секрет успеха новой экранизации «Графа Монте-Кристо» в том, что режиссеры Матьё Делапорт и Александр де Ла Патель отказались от многих частей первоисточника объемом в 2 тыс. страниц. Эксклюзивное интервью «Известий» с режиссерами можно прочитать здесь, а тут исполнитель главной роли Пьер Нинэ еще во время каннской премьеры рассказал нам о том, каким он видит печально известного Эдмона Дантеса. Несмотря на внушительные три часа хронометража, «Граф Монте-Кристо» по-прежнему показывает одну из лучших статистик посещаемости в России, уступая лишь проекту «Последний богатырь. Наследие»: 22 человека на сеанс против 35.