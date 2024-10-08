Графоманские замашки: экранизация романа Дюма снова лидирует в прокате

Экранизация романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» от создателей прошлогодних «Трех мушкетеров» вновь возглавила российский кинопрокат по итогам прошедшего уикенда. За три недели сборы фильма составили 230 млн рублей. На втором месте «сказочный» дебют Павла Лунгина: фильм «Василиса и хранители времени» заработал в стартовый уикенд 62,4 млн рублей и приземлился на второй строке топа. На третье место с первого опустилась комедия «Беляковы в отпуске», а одна из главных новинок прошлой недели, российский полнометражный мультфильм «Формула воды», начала свой пусть лишь с шестой строки рейтинга. «Известия» — об итогах отечественного проката минувших выходных.
«Граф Монте-Кристо» с Пьером Нинэ в главной роли, согласно данным ЕАИС, вернулся на первое место в рейтинге к третьему уикенду проката в России. За прошедшие выходные историческая драма заработала 64,3 млн рублей. Общие сборы фильма в РФ составили 230 млн. Может быть, секрет успеха новой экранизации «Графа Монте-Кристо» в том, что режиссеры Матьё Делапорт и Александр де Ла Патель отказались от многих частей первоисточника объемом в 2 тыс. страниц. Эксклюзивное интервью «Известий» с режиссерами можно прочитать здесь, а тут исполнитель главной роли Пьер Нинэ еще во время каннской премьеры рассказал нам о том, каким он видит печально известного Эдмона Дантеса. Несмотря на внушительные три часа хронометража, «Граф Монте-Кристо» по-прежнему показывает одну из лучших статистик посещаемости в России, уступая лишь проекту «Последний богатырь. Наследие»: 22 человека на сеанс против 35.
При этом сеансы «Последнего богатыря» уже недоступны в кинотеатрах. Новый проект — это сериальное продолжение популярной кинофраншизы, которое вышло 27 сентября в онлайн-кинотеатре START. На большом экране в качестве промо показывали только первые два эпизода. Этот лимитированный релиз принес в кассу франшизы 16,6 млн рублей.
Лучшей же новинкой прошедшего уикенда стала сказка Павла Лунгина «Василиса и хранители времени». Дебют режиссера фильмов «Остров» и «Такси-блюз» в новом жанре в день премьеры показал довольно скромный результат — всего 3,6 млн рублей. Однако к концу прошедшей недели картина заработала 62,4 млн рублей и расположилась на втором месте рейтинга кинопроката. Среди новинок недели «Василиса и хранители времени» показала лучшую посещаемость — 13 человек на сеанс. По сюжету, главная героиня Василиса — внучка могущественного волшебника — вступает в столкновение со звездой интернета. Если в традиционных сказках коварные злодейки продлевали молодость, отнимая ее у красавиц, то в сказке образца XXI века антагонисты живут буквально за счет лайков в соцсетях.
— На следующей неделе в прокат выйдут сразу несколько громких релизов, которые имеют все шансы сместить с пьедестала «Графа Монте-Кристо». Динамика лидера впечатляет. Он демонстрирует первенство по кассе и наработку на сеанс почти в три раза выше новинки, что подчеркивает неугасающий интерес публики. И сборы третьего уикенда преобладают над первым, что вообще нетипично. Аналогичные выводы по «Василисе» можно будет сделать спустя второй уикенд, но вряд ли релиз продемонстрирует схожую траекторию, — прокомментировала «Известиям» результаты президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
С первой на третью строку рейтинга ЕАИС опустилась комедия «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым. В период с 3 по 6 октября лента заработала 56,2 млн рублей, увеличив совокупные кассовые сборы до 146,8 млн рублей.
При этом, несмотря на потерянные позиции, продолжают собирать кассу холдоверы «Субстанция» и «Лунтик. Возвращение домой». Боди-хоррор Корали Фаржа с Деми Мур и Маргарет Куолли на третью неделю проката опустился на четвертую строку, общие сборы составили 128 млн рублей. Строчкой ниже находится «Лунтик», который за все время заработал внушительные 440 млн рублей и продолжает привлекать зрителей. Средняя посещаемость мультфильма составляет 18 человек на сеанс, и пока есть все основания полагать, что полнометражный мультфильм Константина Бронзита о самом добром инопланетянине еще долго будет держаться в топ-12 ЕАИС. На данный момент это самая кассовая анимационная лента 2024 года, и вряд ли «Формула воды» сможет отнять у «Лунтика» этот статус.
Довольно скромно стартовала одна из ожидаемых анимационных новинок года — проект-долгострой студий «Союзмультфильм» и Magic Factory «Формула воды» (не путать с «Формой воды» Гильермо дель Торо). Мультфильм стартовал лишь с шестой строки бокс-офиса, заработав 23 млн рублей. Предыдущий кинотеатральный релиз «Союзмультфильма» и Magic Factory «Чинк: хвостатый детектив» заработал в первый уикенд 36,1 млн рублей.
— «Чинк» действительно стартовал несколько лучше, но «Формула воды» перегнала на старте анимацию «Суворов. Великое путешествие». Большую роль играет окружение, и на этом уикенде очень много детско-семейного контента. Посмотрим на сарафан проектов, — отметила Ольга Зинякова.
Действие «Формулы воды» разворачивается на постапокалиптической планете, которая практически полностью покрыта океаном. Живущая среди мутантов девочка по имени Дана становится целью банды пиратов. Головорезы уверены, что Дана — ключ к источнику дефицитной на планете питьевой воды. Первые рабочие материалы «Формулы воды» представили еще в 2022 году на очной защите проектов в Фонде кино. Изначально «Союзмультфильм» и Magic Factory работали над проектом вместе с художниками кинокомпаний Disney и DreamWorks. У «Формулы воды» довольно маленькая средняя посещаемость среди новинок — девять человек на сеанс.
При этом меньше всего привлекла широкую аудиторию — пять человек на сеанс — еще одна картина, так или иначе связанная с экологическими проблемами. Комедия «Говорит Земля!» с Антоном Филипенко и Ириной Горбачевой, чьи герои пытаются предотвратить конец света, заработала за уикенд всего 8 млн рублей, пришвартовавшись на 11 строчке топа ЕАИС.
Чуть выше, на седьмом месте, расположился боевик «Агент на уикенд», продюсированием которого занимался Люк Бессон. За первую неделю проката новинка с Люком Эвансом в главной роли заработала 16,8 млн рублей.
Как отметила Ольга Зинякова, в ближайшие недели ожидается приток аудитории в кинотеатры. На это повлияют несколько долгожданных релизов: байопик «Руки Вверх!» об одноименной группе, детский фильм «Малышарики. День рождения» с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской в главных ролях и приключенческое фэнтези «Огниво». Также в прокат выйдет легендарный «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна.