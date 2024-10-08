Морская душа: Александр Михайлов отметил юбилей в Доме кино

В Большом зале Центрального дома кинематографистов прошел юбилейный вечер Александра Михайлова: 5 октября актеру и кинорежиссеру исполнилось 80 лет. Кроме знаковой роли в мелодраматической комедии «Любовь и голуби», у него несколько десятков экранных образов и десятилетия службы в театре. Поздравить Александра Михайлова пришли Ирина Муравьева, Николай Бурляев, Александр Маршал, Сергей Никоненко, Борис Галкин. «Известия» побывали в Доме кино и присоединились к поздравлениям.
Свой юбилейный концерт Александр Михайлов назвал «С любовью к России».
— Мне, — объяснил он, — дед говорил: «Люби Россию больше, чем себя. Душа — Богу, долг — Отечеству, честь — никому».
Гостей вечера встречали девушки в кокошниках, белых блузах и сарафанах из танцевального ансамбля «Русская мозаика». В фойе камерный оркестр играл Вивальди и Гайдна.
Гости ждали не только слов, но и песен. Александр Яковлевич сам прекрасно исполняет народные песни, а его дочь Мирослава обладает уникальным тембром. Ни одна встреча со зрителями Александра Михайлова уже многие годы не обходится без дуэта с дочерью. На юбилей Мирослава подготовила несколько музыкальных номеров. Она же вместе со страшим братом Константином вела концерт.
— Ну, вот и 80! — начал концерт Александр Михайлов. — 80 лет! Самому не верится. Признаться, возраст ощущаю, но душой я моложе.
В творческом багаже Александра Яковлевича картины «Любовь и голуби», «Мужики!», «Одиноким предоставляется общежитие», «Змеелов», «Риск — благородное дело», «Белый снег России», «Очарованный странник». Эпизоды из этих фильмов стали основой сценария вечера.
Друг Александра Михайлова Николай Бурляев вручил юбиляру золотую медаль имени Николая Мордвинова за выдающийся вклад в кинематограф и за служение искусству.
Семья Александра Михайлова давно дружит с народной артисткой Украины Таисией Повалий. Певица призналась в любви к юбиляру. В подарок она презентовала премьеру песни «Любовь земная».
— Вот настоящая украинка, — сказал Александр Михайлов. — Я мечтаю, когда закончится СВО, накрыть километровый стол и поставить на него украинские галушки, белорусские драники, грузинские хинкали и другие национальные блюда.
Александр Михайлов сыграл роль каскадера в фильме «Риск — благородное дело» и так ярко и самоотверженно, что после этого в стране появилась Гильдия каскадеров. Ее президент Александр Иншаков пришел поздравить коллегу. Выбор пал на песню SHAMAN «Моя Россия».
— Всю жизнь завидовал твоему высокому росту, еще и фортуна на твоей стороне. Это ж надо так родиться: между Есениным и Путиным, — шутил со сцены Сергей Никоненко.
Вместе с директором гильдии киноактеров Валерией Гущиной он преподнес Михайлову корабль. Михайлов назвал парусник маяком. Чтобы освещал ему путь. Пока же артист сам служит ориентиром для начинающих свой путь в профессии. 16 лет Александр Михайлов преподает во ВГИКе. И в этом году набрал новый курс на актерском факультете. В зале сидели студенты.
Невозможно было не вспомнить театральные работы Александра Михайлова. Их у народного артиста полсотни: «Царь Иоанн Грозный», «Чайка», «Дети Ванюшина», «Сирано де Бержерак» — эти спектакли Малого театра с участием Михайлова до сих пор в памяти поклонников. Поделиться воспоминаниями о совместной работе на сцене пришла Ирина Муравьева. Они вместе не только на сцене играли, но и на съемочной площадке в музыкальной картине Татьяны Лиозновой «Карнавал».
— Мы очень часто в театре тебя вспоминаем и говорим: «Где этот высокий красивый человек, который играл Дорна?» — вспомнила Ирина Муравьева. — Мы ждем тебя в Малом театре. Может, на девятом десятке вернешься?
Юбиляр удивился, обещал подумать.
Также Ирина Муравьева рассказала историю, характеризующую ее друга. Когда молодой артист Саша Михайлов ехал на поезде из Саратова в Москву, его попросили отвезти собаку. Но проводник не пустил животное в купе. Оно должно было ехать в тамбуре. И Михайлов, стоя в тамбуре вместе с собакой, доехал до места назначения.
Александр Михайлов — сибиряк. Его родина — Забайкальский край, Цугольский дацан. Один из его дедов — донской казак. Судьба Александра Яковлевича могла сложиться совсем иначе, если бы он следовал за своей мечтой посвятить жизнь морю. Но после большого кораблекрушения, в котором погибли моряки, а Михайлов чудом спасся, мама получила первые седые волосы. И Александр пообещал ей: больше никакого моря.
— Я могу часами сидеть на берегу моря и говорить с ним, не примите это за сумасшествие, — признался артист. — У меня всегда есть контакт с морем. Иногда оно штормит, иногда в штиле полном, иногда жалуется мне, и мы с ним беседуем. Чем старше становлюсь, тем сильнее меня тянет на море.
Как дожить до 80 и не утратить интереса к жизни? У юбиляра есть совет: любить, стараться прощать недостатки и быть благодарным: «Вот граммулечку тебе сделали приятное, а ты сделай в десятки раз лучше и будь благодарен».
Завершился юбилей вальсом композитора Валентина Левашова из картины «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. Зал устроил Александру Михайлову овацию.