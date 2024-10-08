Морская душа: Александр Михайлов отметил юбилей в Доме кино

Невозможно было не вспомнить театральные работы Александра Михайлова. Их у народного артиста полсотни: «Царь Иоанн Грозный», «Чайка», «Дети Ванюшина», «Сирано де Бержерак» — эти спектакли Малого театра с участием Михайлова до сих пор в памяти поклонников. Поделиться воспоминаниями о совместной работе на сцене пришла Ирина Муравьева. Они вместе не только на сцене играли, но и на съемочной площадке в музыкальной картине Татьяны Лиозновой «Карнавал».