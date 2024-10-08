В голос с поколением: закрытая премьера фильма «Руки Вверх!» прошла в Москве

В Москве 7 октября прошла премьера байопика «Руки Вверх!» — о популярной российской группе 1990-х, взрастившей на своих хитах несколько поколений. Сергей Жуков в фильме выступил в роли композитора, продюсера и исполнителя главной роли. А его сын Энджел сыграл отца в детстве. Появился на премьере и Алексей Потехин. Подробнее — в репортаже «Известий» с красной ковровой дорожки.
От премьеры к премьере в столичном «Октябре» действует привычный светским журналистам режим — красная дорожка открывается в 19:00, самые желанные гости появляются только через полчаса — ближе к самому показу. Организаторы закрытой презентации фильма «Руки Вверх!» этим негласным правилам решили изменить, чем застали часть прессы врасплох. Те журналисты, которые в 18:30 только подтягивались в кинотеатр, как им казалось — заранее, обнаруживали, что свободных мест у пресс-вола уже почти нет, а исполнители главных ролей и Сергей Жуков дают комментарии.— Кино о том, что в жизни каждого человека есть ситуации, когда руки опускаются. В такие моменты есть несколько вещей, которые должны у человека быть. Это его близкие, в первую очередь, без которых выкарабкаться очень тяжело. Это любовь зрителей. Это миллионы людей. В свое время я обратился к ним и получил в ответ огромное количество невидимой, к сожалению, энергии, этих ниточек добра, которые позволили мне снова вернуться в строй. Третье — это, конечно, внутренний стержень, — рассказал о трудных временах и идее фильма Сергей Жуков. Лидер группы играет в байопике самого себя в наши дни. Его юного — сын Энджел, а на заре карьеры — актер Влад Прохоров. «Руки Вверх!» — музыкальный блокбастер о творческом пути Сергея Жукова и становлении культового коллектива. Историю начинает провинциальный мальчишка из Димитровграда, который всего-то-навсего наивно мечтает впечатлить девушку робкими песнями о любви и вряд ли представляет, что в будущем ему суждено стать одним из самых востребованных артистов страны, на чьих песнях вырастет не одно поколение.— Школьные дискотеки всегда были под «Руки Вверх!», все деревенские дискотеки! Самые крутые чуваки ездили на девятках, на восьмерках с открытыми окнами и слушали их песни, — поддалась воспоминаниям Ксения Бородина. На дорожке телеведущая появилась в сопровождении Николая Сердюкова и заявила, что с удовольствием бы пригласила Сергея Жукова спеть на их свадьбе. Спутник звезды, в свою очередь, подтвердил — о браке задумывается. А вот звездный хирург Тимур Хайдаров на ковровой дорожке появился без дамы сердца. Пришел с товарищем.— Супруга после операции лежит, сделали ей ринопластику. У нее не дышал нос десять лет, — рассказал Хайдаров. — Жуков — легенда, и мы не могли пропустить такое событие. Первая любовь, первые свидания и первый поцелуй — все было связано с творчеством группы «Руки Вверх!».
Часть съемок будущего фильма проходила на реальном концерте в «Лужниках». Взрывавшие в свое время чарты «Крошка моя», «Он тебя целует», «18 мне уже», «Чужие губы» сегодня стабильно собирают на крупнейших площадках публику разного возраста, которая в унисон поет нетленные хиты «Руки Вверх!».— Мы сразу планировали, что «Крошка моя» будет хитом, когда написали ее, потому что эта песня нам обоим нравилась, и тогда было мало работ на тему армии. Мы думали, что будет хорошо, если добавим слова о том, что солдат ждет письма, — рассказал Алексей Потехин, который вместе с Жуковым основал коллектив в 1993 году, изначально под названием Mr. RayCompany.В ответ на вопрос, нет ли у него мыслей сейчас сделать с бывшим коллегой совместный концерт, Потехин отшутился.— Опять он будет говорить: «Леха, ты снова всех девчонок забрал!» — посмеялся музыкант. Алексей Потехин также сыграл в картине самого себя в наши дни, а его молодого на экране воплотил Илья Русь. Костюмы, в которых он снимался, — подлинный раритет.— Нас выручил Леша Потехин. Он позвонил и сказал: «А что вы мучаетесь, ищете на барахолках старые костюмы? У меня лежит два мешка моих старых». Все, в чем Илья Русь играет Лешу Потехина, — те самые костюмы, в которых он выступал. Мои не сохранились, — рассказал Жуков. Появится на экране и жена Сергея, бывшая солистка группы «Сливки» Регина Бурд — мать четверых детей артиста — она тоже сыграла себя в нынешнее время. А в эпизодах, посвященных знакомству с будущим мужем, ее воплотила удивительно похожая внешне актриса Анастасия Кувшинова. В широкий прокат фильм «Руки Вверх!» выходит 10 октября.