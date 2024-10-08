Луна не будет засвечивать небо во время звездопада Дракониды в ночь на 9 октября

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Луна не помешает наблюдению пика метеорного потока Дракониды, который ожидается в ночь на 9 октября — спутник Земли будет находиться вблизи фазы первой четверти, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Поток Дракониды достигнет пика активности 8 октября. Наблюдать звездопад лучше всего в предутренние часы 9 октября над северо-западным горизонтом. В ночь пика ожидается до 15 метеоров (вспышек) в час.
«Луна в этот день находится вблизи фазы первой четверти, которую примет 10 октября. Она скроется за горизонтом после 18:30 мск, приблизительно через час после захода Солнца, и не помешает наблюдению метеоров», — сказали в организации.
Дракониды — метеорный поток из созвездия Дракон, рожденный кометой 21Р/Джакобини-Циннера. Мельчайшие частицы, отколовшиеся от кометы, продолжают движение по орбите. Входя в атмосферу нашей планеты, они сгорают, образуя яркие вспышки. Поток действует ежегодно с 6 по 10 октября и характерен медленными метеорами желтого и красноватого цветов. Несмотря на малую мощность, в истории Драконид случались всплески до 100−400 метеоров в час.
«За последнее столетие метеорный поток Дракониды дал два коротких, но очень впечатляющих звездных дождя в 1933 и 1946 годах. В 1998 году кратковременная вспышка активности достигала 700 метеоров в час и наблюдалась на Дальнем Востоке и в Сибири», — уточнили астрономы.
Согласно данным, опубликованным на сайте Росгидромета, в Москве в ночь на 9 октября ожидается облачная и дождливая погода, что может помешать наблюдению звездопада.