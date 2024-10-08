Луна не будет засвечивать небо во время звездопада Дракониды в ночь на 9 октября

Дракониды — метеорный поток из созвездия Дракон, рожденный кометой 21Р/Джакобини-Циннера. Мельчайшие частицы, отколовшиеся от кометы, продолжают движение по орбите. Входя в атмосферу нашей планеты, они сгорают, образуя яркие вспышки. Поток действует ежегодно с 6 по 10 октября и характерен медленными метеорами желтого и красноватого цветов. Несмотря на малую мощность, в истории Драконид случались всплески до 100−400 метеоров в час.