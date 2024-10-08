Олбани
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Редчайшее осложнение после ЭКО»: Беременная ростовчанка едва не лишилась жизни, пытаясь сохранить малыша

В Ростове женщина просила сохранить беременность, которая могла ее убить.

Источник: Комсомольская правда

37-летняя жительница Ростовской области мечтала о втором ребенке, но беременность чуть было не отправила ее на тот свет.

Во время операции могло открыться сильное кровотечение. Иван МАКЕЕВ

«НА ПРАКТИКЕ СТОЛКНУЛСЯ ВПЕРВЫЕ».

Как оказалось, беременность развивалась в рубце матки. И в таком случае показана операция: требовалось ее удаление вместе с плодом. Этот путь и предложили врачи, у которых женщина наблюдалась.

— Когда доктора рассказали о моей проблеме, я очень испугалась. Три года назад у нас появился малыш, и мы очень хотели второго ребенка, — рассказала пациентка. — Знаю, что бывали случаи, когда такие беременности почти вынашивали. Я приняла решение, хотя врачи и настаивали на прерывании.

Вот только с каждым днем беспокойство женщины росло. А на одном из популярных форумов опытные мамы дали совет: обратиться за консультацией в Ростов. Когда же дончанка пришла на консультацию в научно-исследовательский институт со своей проблемой, то доктора были крайне удивлены даже там.

Врачам пришлось выполнить одну из сложнейших операций в акушерстве и гинекологии. Иван МАКЕЕВ

— У пациентки было редчайшее осложнение после ЭКО — о таком я читал в научных статьях коллег, но на практике столкнулся впервые, — признался заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 1 РостГМУ Александр Рымашевский.

Врач объясняет: если бы такая беременность развивалась, то случилось бы непоправимое.

— Плодное яйцо располагалось в брюшной полости под мочевым пузырем в области крупных маточных артерий. Оно неизбежно вросло бы в область крупных сосудов. При этом могло пойти расслоение тканей, имеющее катастрофические последствия, которые вне медицинского учреждения практически не оставляют женщине шансов.

ПОСЛЕ УЗИ — СРАЗУ В СТАЦИОНАР.

Как объясняют специалисты, случаи брюшной беременности описаны в научной литературе. Есть даже примеры почти доношенной беременности, поскольку плодное яйцо находится в хорошей питательной среде — лежит прямо на сосудах. Но чем лучше тот развивается, тем он опаснее для матери.

— В таких крайне редких случаях, когда плодное яйцо находится в брюшной полости, плацента, формируясь, всегда старается закрепиться в районах, которые хорошо снабжаются кровью. Ее ворсинки прорастают в ткани, а поскольку это происходит не в матке, то отделиться от них плацента уже не может. Все это всегда связано с кровотечением, и это почти всегда — летальный исход для пациентки.

Так что после консультации женщину из медицинского учреждения уже не отпустили.

— После УЗИ мы сразу положили ее в стационар. В любой момент у нее могло начаться маточное кровотечение, с которым в своем населенном пункте она бы не доехала даже до приемного покоя районной больницы.

Женщина до последнего отказывалась от хирургического вмешательства. Олег УКЛАДОВ

Сохранить эту беременность было нельзя, но вот сохранить женщине репродуктивную функцию шанс был.

— Никаких стандартов операции, которую мы выполнили нет. Технически она одна из самых сложных в акушерстве и гинекологии, — рассказала заведующий отделением гинекологии Оксана Келлер. — Чтобы избежать колоссальной кровопотери, опасной для жизни и здоровья женщины, использовали специальный прибор Cell Saver. Он собирает собственную кровь пациента и возвращает в систему кровообращения без каких-либо рисков несоответствия.

В итоге операция прошла успешно, и через полгода пациентку снова осмотрят. Если все пойдет по плану, то в следующий раз ее уже будут ждать «за малышом».