«Редчайшее осложнение после ЭКО»: Беременная ростовчанка едва не лишилась жизни, пытаясь сохранить малыша

37-летняя жительница Ростовской области мечтала о втором ребенке, но беременность чуть было не отправила ее на тот свет.
«НА ПРАКТИКЕ СТОЛКНУЛСЯ ВПЕРВЫЕ».
Как оказалось, беременность развивалась в рубце матки. И в таком случае показана операция: требовалось ее удаление вместе с плодом. Этот путь и предложили врачи, у которых женщина наблюдалась.
— Когда доктора рассказали о моей проблеме, я очень испугалась. Три года назад у нас появился малыш, и мы очень хотели второго ребенка, — рассказала пациентка. — Знаю, что бывали случаи, когда такие беременности почти вынашивали. Я приняла решение, хотя врачи и настаивали на прерывании.
Вот только с каждым днем беспокойство женщины росло. А на одном из популярных форумов опытные мамы дали совет: обратиться за консультацией в Ростов. Когда же дончанка пришла на консультацию в научно-исследовательский институт со своей проблемой, то доктора были крайне удивлены даже там.
— У пациентки было редчайшее осложнение после ЭКО — о таком я читал в научных статьях коллег, но на практике столкнулся впервые, — признался заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 1 РостГМУ Александр Рымашевский.
Врач объясняет: если бы такая беременность развивалась, то случилось бы непоправимое.
— Плодное яйцо располагалось в брюшной полости под мочевым пузырем в области крупных маточных артерий. Оно неизбежно вросло бы в область крупных сосудов. При этом могло пойти расслоение тканей, имеющее катастрофические последствия, которые вне медицинского учреждения практически не оставляют женщине шансов.
ПОСЛЕ УЗИ — СРАЗУ В СТАЦИОНАР.
Как объясняют специалисты, случаи брюшной беременности описаны в научной литературе. Есть даже примеры почти доношенной беременности, поскольку плодное яйцо находится в хорошей питательной среде — лежит прямо на сосудах. Но чем лучше тот развивается, тем он опаснее для матери.
— В таких крайне редких случаях, когда плодное яйцо находится в брюшной полости, плацента, формируясь, всегда старается закрепиться в районах, которые хорошо снабжаются кровью. Ее ворсинки прорастают в ткани, а поскольку это происходит не в матке, то отделиться от них плацента уже не может. Все это всегда связано с кровотечением, и это почти всегда — летальный исход для пациентки.
Так что после консультации женщину из медицинского учреждения уже не отпустили.
— После УЗИ мы сразу положили ее в стационар. В любой момент у нее могло начаться маточное кровотечение, с которым в своем населенном пункте она бы не доехала даже до приемного покоя районной больницы.
Сохранить эту беременность было нельзя, но вот сохранить женщине репродуктивную функцию шанс был.
— Никаких стандартов операции, которую мы выполнили нет. Технически она одна из самых сложных в акушерстве и гинекологии, — рассказала заведующий отделением гинекологии Оксана Келлер. — Чтобы избежать колоссальной кровопотери, опасной для жизни и здоровья женщины, использовали специальный прибор Cell Saver. Он собирает собственную кровь пациента и возвращает в систему кровообращения без каких-либо рисков несоответствия.
В итоге операция прошла успешно, и через полгода пациентку снова осмотрят. Если все пойдет по плану, то в следующий раз ее уже будут ждать «за малышом».