«Редчайшее осложнение после ЭКО»: Беременная ростовчанка едва не лишилась жизни, пытаясь сохранить малыша

— В таких крайне редких случаях, когда плодное яйцо находится в брюшной полости, плацента, формируясь, всегда старается закрепиться в районах, которые хорошо снабжаются кровью. Ее ворсинки прорастают в ткани, а поскольку это происходит не в матке, то отделиться от них плацента уже не может. Все это всегда связано с кровотечением, и это почти всегда — летальный исход для пациентки.