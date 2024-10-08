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Стало известно, какой будет погода в Иркутске 8 октября 2024

Дождь и сильный ветер обещают в Иркутске 8 октября.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 8 октября 2024 вновь удивит сибиряков. Как сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра, днем будет тепло, но ветрено. Воздух прогреется до +14.

Погода в Иркутске 8 октября 2024

— Переменная облачность, днем умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с, в пригородной зоне до 22 м/с. Температура +12…+14, — поделились в метеобюро.

А вот в регионе пройдет не только дождь, но и мокрый снег. Ветер будет преобладать западный, северо-западный 7−12 м/с возможны порывы до 17−22 м/с.

Ночью вероятны заморозки −4…-9. Днем при облачности столбик термометра поднимется 0… +5, а при солнечной до +9… +14. Вот, что обещает погода в Иркутске 8 октября 2024 и регионе.