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Известная певица и мать Уитни Хьюстон умерла в возрасте 91 года

Сисси Хьюстон, известная певица и мать Уитни Хьюстон, умерла в возрасте 91 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: CBS

По информации NBC News, она была двукратной обладательницей премии «Грэмми», пела на бэк-вокале у Ареты Франклин и Элвиса Пресли. Знаменитость скончалась у себя дома в Нью-Джерси. Последние дни она была окружена своей семьей, находилась под хосписным наблюдением из-за болезни Альцгеймера.

Родившаяся в Ньюарке, штат Нью-Джерси, Хьюстон начала свою карьеру в индустрии развлечений в качестве участницы госпел-группы Drinkard Four.

Позже она сформировала Sweet Inspirations вместе с Ди Ди Уорвик и Дорис Трой, подпевая Отису Реддингу, Дасти Спрингфилд и Дайонн Уорвик. В составе группы она подпевала в песнях «Brown Eyed Girl» Ван Моррисона и «Burning of the Midnight Lamp» Джими Хендрикса.

Последнее выступление группы состоялось в Лас-Вегасе в 1969 году вместе с Пресли.

Хьюстон происходила из семьи артистов, включая ее дочь Уитни Хьюстон; племянниц Дионн и Ди Ди Уорвик и кузину Леонтин Прайс, оперную певицу. Она была младшей из восьми детей.