Известная певица и мать Уитни Хьюстон умерла в возрасте 91 года

По информации NBC News, она была двукратной обладательницей премии «Грэмми», пела на бэк-вокале у Ареты Франклин и Элвиса Пресли. Знаменитость скончалась у себя дома в Нью-Джерси. Последние дни она была окружена своей семьей, находилась под хосписным наблюдением из-за болезни Альцгеймера.
Родившаяся в Ньюарке, штат Нью-Джерси, Хьюстон начала свою карьеру в индустрии развлечений в качестве участницы госпел-группы Drinkard Four.
Последнее выступление группы состоялось в Лас-Вегасе в 1969 году вместе с Пресли.
Хьюстон происходила из семьи артистов, включая ее дочь Уитни Хьюстон; племянниц Дионн и Ди Ди Уорвик и кузину Леонтин Прайс, оперную певицу. Она была младшей из восьми детей.