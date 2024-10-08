Известная певица и мать Уитни Хьюстон умерла в возрасте 91 года

По информации NBC News, она была двукратной обладательницей премии «Грэмми», пела на бэк-вокале у Ареты Франклин и Элвиса Пресли. Знаменитость скончалась у себя дома в Нью-Джерси. Последние дни она была окружена своей семьей, находилась под хосписным наблюдением из-за болезни Альцгеймера.