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18 нелегалов-строителей из Приморья выдворят за пределы России

Всего полицейские проверили 45 иностранцев на стройке.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские провели рейд по популярным местам трудоустройства мигрантов во Владивостоке и обнаружили 18 нелегалов. Из них 14 уедут за пределы страны самостоятельно, еще троих выдворят принудительно, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Специалисты осматривали строительный объект вместе с сотрудниками ФСБ и росгвардейцами. На иностранцев без документов составили протоколы по статье «нарушение правил въезда в РФ». Кроме того, один из мигрантов проигнорировал судебное требование, не покинул Россию самостоятельно. Его привлекли к ответственности, поэтому выдворят принудительно.

Пока что подозреваемые находятся в Центре временного содержания иностранных граждан. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности человека, давшего работу иностранцам.

Ранее «КП» писала о выдворении троих иностранцев из Уссурийска за пределы России. Они работали в регионе нелегально.