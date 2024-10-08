18 нелегалов-строителей из Приморья выдворят за пределы России

Полицейские провели рейд по популярным местам трудоустройства мигрантов во Владивостоке и обнаружили 18 нелегалов. Из них 14 уедут за пределы страны самостоятельно, еще троих выдворят принудительно, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Специалисты осматривали строительный объект вместе с сотрудниками ФСБ и росгвардейцами. На иностранцев без документов составили протоколы по статье «нарушение правил въезда в РФ». Кроме того, один из мигрантов проигнорировал судебное требование, не покинул Россию самостоятельно. Его привлекли к ответственности, поэтому выдворят принудительно.
Пока что подозреваемые находятся в Центре временного содержания иностранных граждан. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности человека, давшего работу иностранцам.
Ранее «КП» писала о выдворении троих иностранцев из Уссурийска за пределы России. Они работали в регионе нелегально.