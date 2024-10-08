18 нелегалов-строителей из Приморья выдворят за пределы России

Специалисты осматривали строительный объект вместе с сотрудниками ФСБ и росгвардейцами. На иностранцев без документов составили протоколы по статье «нарушение правил въезда в РФ». Кроме того, один из мигрантов проигнорировал судебное требование, не покинул Россию самостоятельно. Его привлекли к ответственности, поэтому выдворят принудительно.