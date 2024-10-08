В Иркутске благоустраивают скверы в двух округах

В Иркутске идет благоустройство сразу двух скверов. Работы ведутся на общественных пространствах в Свердловском и Правобережном округах. Как сообщили в пресс-службе администрации столицы региона, продвижение обустройства проверил мэр города Руслан Болотов. Первым он посетил сквер «Ирис» на бульваре Рябикова. Там кладут асфальт и плитку на пешеходные зоны. Уже сделали бордюры и ограждение.
— Только за пять лет мы привели в порядок десятки территорий в разных округах. В этом сезоне на нескольких объектах подрядчики сорвали сроки ремонта. К реализации таких нужных проектов необходимо подходить со всей ответственностью. Еще раз проговорили с подрядчиками наши требования: привлечь больше людей на объекты, ускориться, при этом не потерять в качестве работ. Если они взяли на себя обязательства, то должны их исполнять. Иначе больше город с такими организациями работать не будет, — сказал Руслан Болотов.
В сквере на Рябикова градоначальник поручил ускорить темп работы. Подрядчик заявил, что для завершения нужен еще месяц так, как освещение и малые архитектурные формы изготавливают на заказ. Второй сквер появится на пересечении улиц Ленина и Горького. На объекте положили покрытие, поставили скамейки и урны.
Наполовину выполнены работы по облагораживанию территории между домами № 1 по улице Бажова и № 18 по улице Алмазной. Работы хотят завершить до 5 ноября. Сейчас на объекте монтируют бордюры и отсыпают основание для будущего асфальта и плитки.