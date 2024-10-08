В ГМИИ имени А. С. Пушкина открылась выставка фламандского натюрморта

Пушкинский музей представил экспозицию «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных собраний России».
Проект объединил 80 произведений из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. В том числе представлены работы Франса Снейдерса, Питера Пауля Рубенса, Яна Брейгеля — младшего и других живописцев эпохи барокко.
«Экспозиция включает работы не только знаменитых, но и малоизвестных мастеров, что позволяет наиболее полно отразить этапы развития этой традиции. Кроме того, экспонаты демонстрируют и преемственность поколений в истории художественного коллекционирования в России. Посетители смогут погрузиться в смысловую многозначность и скрытый символизм фламандской живописи XVII века», — отмечается в пресс-релизе.
Куратором выступил доктор искусствоведения, главный научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А. С. Пушкина Вадим Садков. Выставка открыта до 26 января 2025 года.
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