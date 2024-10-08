В ГМИИ имени А. С. Пушкина открылась выставка фламандского натюрморта

«Экспозиция включает работы не только знаменитых, но и малоизвестных мастеров, что позволяет наиболее полно отразить этапы развития этой традиции. Кроме того, экспонаты демонстрируют и преемственность поколений в истории художественного коллекционирования в России. Посетители смогут погрузиться в смысловую многозначность и скрытый символизм фламандской живописи XVII века», — отмечается в пресс-релизе.