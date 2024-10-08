Новые мишени для дартса появились на Амурском бульваре

Ранее, в сентябре, градоначальник посетил эту спортивную зону, где недавно был установлен антивандальный теннисный стол. Средства на его установку были выделены Хабаровской краевой федерацией настольного тенниса, и он сразу стал востребованным среди местных жителей. Как отмечается, спортивная площадка активно используется не только горожанами, но и людьми из близлежащих населенных пунктов, включая тех, у кого есть ограничения по здоровью.