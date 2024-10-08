Новые мишени для дартса появились на Амурском бульваре

На Амурском бульваре Хабаровска установили новое оборудование для игры в дартс. Этот шаг был сделан по поручению мэра города Сергея Кравчука после обращения людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации города.
Теперь площадка на бульваре оснащена мишенями, доступными для всех, включая людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Ранее, в сентябре, градоначальник посетил эту спортивную зону, где недавно был установлен антивандальный теннисный стол. Средства на его установку были выделены Хабаровской краевой федерацией настольного тенниса, и он сразу стал востребованным среди местных жителей. Как отмечается, спортивная площадка активно используется не только горожанами, но и людьми из близлежащих населенных пунктов, включая тех, у кого есть ограничения по здоровью.
Новое оборудование для дартса установлено на двух уровнях: мишень на высоте 1,37 метра предназначена для людей на колясках, а вторая, на высоте 1,73 метра, — для других посетителей. И.о. начальника городского управления по физической культуре и спорту Павел Бондаренко подчеркнул важность доступности площадки: «Перед установкой мишеней были проведены работы по выемке грунта и асфальтированию территории, чтобы людям на колясках было удобно передвигаться.».
Первыми протестировали новый объект местные любители дартса, и все оценили удобство и качество установки. Благодаря таким нововведениям, люди с ограниченными возможностями здоровья могут участвовать в спортивных активностях наравне со всеми.