Ремонт виадука продолжается в Мегете

В Мегете Ангарского городского округа продолжается ремонт виадука. Как сообщили в пресс-службе администрации города, подрядная организация почти завершила самую сложную часть работ.
— Практически завершены самые трудоемкие работы по бетонированию колонн, усилению каркаса. В ноябре ожидают поставки металлических конструкций, — рассказал главный инженер АО «Дорожник» Павел Ляхов.
Прибывшие конструкции планируют собирать на земле, а уже в марте с привлечением спецтехники рабочие произведут их установку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре продолжается благоустройство скверов сразу в двух округах. Работы проверил мэр города и посоветовал подрядчикам ускорить их темп.