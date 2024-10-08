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Ремонт виадука продолжается в Мегете

Работы идут по графику.

Источник: Комсомольская правда

В Мегете Ангарского городского округа продолжается ремонт виадука. Как сообщили в пресс-службе администрации города, подрядная организация почти завершила самую сложную часть работ.

— Практически завершены самые трудоемкие работы по бетонированию колонн, усилению каркаса. В ноябре ожидают поставки металлических конструкций, — рассказал главный инженер АО «Дорожник» Павел Ляхов.

Прибывшие конструкции планируют собирать на земле, а уже в марте с привлечением спецтехники рабочие произведут их установку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре продолжается благоустройство скверов сразу в двух округах. Работы проверил мэр города и посоветовал подрядчикам ускорить их темп.