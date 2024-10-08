Никто и не думал, что можно играть за деньги: как поощряли футболистов в СССР

Карим Бензема, 36 лет. Игрок «Аль-Иттихаде». Футболист зарабатывает 100 миллионов долларов (9,2 миллиарда рублей), еще 6 (555,5 миллиона рублей) — это рекламные отчисления. Лионель Месси, 37 лет. Нападающий MLS «Интер Майами» и сборной Аргентины. Клуб платит ему 65 миллионов долларов (более 5 миллиардов рублей), еще 70 (6,4 миллиарда рублей) — дополнительный доход. Неймар, 32 года. Нападающий «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии. Зарплата в клубе — 80 миллионов долларов (7,4 миллиарда рублей), за пределами поля — 32 (2,9 миллиарда рублей).Килиан Мбаппе, 25 лет. Игрок «Реала» (Мадрид). Зарплата около 20 миллионов евро (более 2 миллиардов рублей). Плюс 50 миллионов евро (более 5 миллиардов рублей) — разовая компенсация за переход из «ПСЖ». Доходы от рекламных соглашений — около 20 миллионов евро (более 2 миллиардов рублей).ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ ЗА МИЛЛИАРДЫЭсекьель Барко, «Спартак» (Москва). За переход из Аргентины московский клуб заплатил 14 миллионов евро (1,4 миллиарда рублей).Трансфер форварда Лусиано Гонду из аргентинского «Архентинос Хуниорс» в «Зенит» стоил 12 миллионов евро (1,2 миллиарда рублей).Александр Соболев. Переход из «Спартака» (Москва) в «Зенит» (Санкт-Петербург) обошелся в 10 миллионов евро (более 1 миллиарда рублей).Самая крупная продажа — трансфер вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» во французский «ПСЖ» за 20 миллионов евро (более 2 миллиардов рублей).