Комплексного развития территории: в Новосибирске построят школу уровня «Сколково»

В Новосибирске объявлен масштабный проект комплексного развития территории в районе улицы Большевистской, 290, напротив торгового центра «Метро». Планируемая площадь застройки составляет впечатляющие 520 гектаров. Флагманским объектом станет современная школа, ориентированная на инновационные методы обучения, сравнимая по масштабу и концепции с известным инновационным центром «Сколково».
Строительство школы станет лишь частью более масштабного проекта развития инфраструктуры района. Помимо образовательных учреждений, в течение ближайшего десятилетия планируется возведение объектов социальной инфраструктуры. Среди них: пожарное депо, больница на 480 мест со станцией скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлиническая организация на улице Гумилевского. Также проект предусматривает строительство восьми детских садов, двух спортивных комплексов и библиотеки, а также ещё четырёх школ. Завершение работ запланировано к 2030 году.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что застройщика поликлиники под Новосибирском оштрафовали на 30 тыс. рублей.