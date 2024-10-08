Комплексного развития территории: в Новосибирске построят школу уровня «Сколково»

Строительство школы станет лишь частью более масштабного проекта развития инфраструктуры района. Помимо образовательных учреждений, в течение ближайшего десятилетия планируется возведение объектов социальной инфраструктуры. Среди них: пожарное депо, больница на 480 мест со станцией скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлиническая организация на улице Гумилевского. Также проект предусматривает строительство восьми детских садов, двух спортивных комплексов и библиотеки, а также ещё четырёх школ. Завершение работ запланировано к 2030 году.