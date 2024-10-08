В Новосибирской области ожидают выдворения 35 нелегальных мигрантов

Правоохранители Новосибирской области продолжают проводить рейды по выявлению случаев незаконной миграции. О результатах мероприятий рассказали на оперативном совещании в правительстве региона.
Так, проверялись автомойки, общепит, различные предприятия, склады. Всего 47 объектов. У 196 иностранцев попросили документы, в итоге — составлен 51 административный протокол за нарушения закона о миграции. 35 иностранцев привезли в дежурную часть для выдворения из России.
За прошедшую неделю уже из страны выдворили 18 человек, ещё двух депортировали. В Новосибирскую область въехали 5 842 иностранцы, из них почти 2,5 тысячи планируют трудоустроиться.