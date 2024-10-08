Переполошивший город в Хабаровском крае лось найден погибшим

Ветеринарные службы рассчитали дозу обездвиживающего препарата — три ампулы. Лося краном погрузили в грузовик и отправили в лес. Судя по тому, что павшего зверя обнаружили на удалении от места выпуска, после обездвиживания копытное пришло в себя, но затем всё-таки погибло. Точные причины будут установлены позднее.