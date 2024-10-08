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Переполошивший город в Хабаровском крае лось найден погибшим

Специалисты полагают, что забежавший к людям таёжный зверь был изначально болен.

Источник: Газета «Амурский лиман»

Лось, который в самом начале октября забежал в центр Николаевска-на-Амуре, переполошил людей и был возвращён в тайгу после обездвиживания, обнаружен погибшим. Об этом в социальных сетях пишут местные жители. Эту информацию корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» подтвердили в районной администрации.

Специалисты уточнили, что изначально, как только крупное копытное забежало в город, было очевидно, что зверь чем-то серьёзно болен. Пронесшись по дорогам, лось забежал на территорию детского сада «Сказка» и завалился на бок. Он тяжело дышал, язык вываливался из пасти.

Ветеринарные службы рассчитали дозу обездвиживающего препарата — три ампулы. Лося краном погрузили в грузовик и отправили в лес. Судя по тому, что павшего зверя обнаружили на удалении от места выпуска, после обездвиживания копытное пришло в себя, но затем всё-таки погибло. Точные причины будут установлены позднее.

флора и фауна