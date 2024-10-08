Приморье подключат к теплу поэтапно в октябре

Об этом заявил Губернатор Олег Кожемяко в понедельник, 7 октября, на планерном совещании с органами исполнительной власти и главами муниципальных образований края.
Как отметил глава региона, на северных территориях Приморья отопительный сезон уже стартовал, к теплу также подключены социальные объекты края. В октябре отопление будет подключаться поэтапно во всех муниципалитетах.
«В крае возможна непогода, усиление холодного ветра, соответственно, снижение температур. В таких условиях наша задача обеспечить жителей светом и теплом, сделать так, чтобы система работала надежно», — сказал Олег Кожемяко.
Губернатор добавил, что главам муниципалитетов необходимо проконтролировать проверку исправности работы резервных источников питания, особенно для социальных объектов.
К началу отопительного сезона в Приморье будут готовы все 804 котельные, тепловые узлы и инженерные сооружения, их обеспечивают запасом топлива, уточняет пресс-служба краевого кабмина.