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Приморье подключат к теплу поэтапно в октябре

Отопительный сезон в северных районах Приморья уже стартовал. Остальные муниципалитеты региона будут подключены к теплу поэтапно в октябре.

Источник: AP 2023

Об этом заявил Губернатор Олег Кожемяко в понедельник, 7 октября, на планерном совещании с органами исполнительной власти и главами муниципальных образований края.

Как отметил глава региона, на северных территориях Приморья отопительный сезон уже стартовал, к теплу также подключены социальные объекты края. В октябре отопление будет подключаться поэтапно во всех муниципалитетах.

«В крае возможна непогода, усиление холодного ветра, соответственно, снижение температур. В таких условиях наша задача обеспечить жителей светом и теплом, сделать так, чтобы система работала надежно», — сказал Олег Кожемяко.

Губернатор добавил, что главам муниципалитетов необходимо проконтролировать проверку исправности работы резервных источников питания, особенно для социальных объектов.

К началу отопительного сезона в Приморье будут готовы все 804 котельные, тепловые узлы и инженерные сооружения, их обеспечивают запасом топлива, уточняет пресс-служба краевого кабмина.

ЖКХ