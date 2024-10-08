Во Владивостоке врачи месяц боролись за жизнь пациента с разрывом диафрагмы

В Тысячекоечной больнице Владивостока врачи спасли пациента с редким и сложным случаем травмы — разрывом диафрагмы. Мужчина пострадал от падения с восьмиметровой высоты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) медицинского учреждения.
«У пациента были множественные травмы: легкая черепно-мозговая, перелом большеберцовой кости, серьезные повреждения грудной клетки (переломы 10 из 12 ребер, что создавало риск повреждения внутренних органов), а также гемопневмоторакс — наличие воздуха и крови в плевральной полости, вызванное повреждением легкого», — рассказал заведующий отделением хирургии Дмитрий Фисун.
Критическое состояние пациента осложнялось разрывом диафрагмы, диагностика которого обычно затруднена. Пациенту была выполнена видеоторакоскопическая операция, что позволило ушить дефект диафрагмы через минимальные проколы. Этот метод снижает риск послеоперационных осложнений и способствует быстрому восстановлению.
«Борьба за жизнь пациента длилась целый месяц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас мужчину перевели из реанимации в хирургическое отделение, где он находится под наблюдением специалистов и продолжает восстанавливаться.
Напомним, в начале сентября в Находке женщину доставили больницу в критическом состоянии после падения с 15-метровой высоты. Компьютерная томография выявила у неё множественные переломы ребер, ушиб головного мозга и признаки внутреннего кровотечения. В экстренном порядке она была направлена в операционную, где дежурный хирург ушил повреждения внутренних органов и остановив кровопотерю. Операция продолжалась более двух часов.