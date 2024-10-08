Во Владивостоке врачи месяц боролись за жизнь пациента с разрывом диафрагмы

Напомним, в начале сентября в Находке женщину доставили больницу в критическом состоянии после падения с 15-метровой высоты. Компьютерная томография выявила у неё множественные переломы ребер, ушиб головного мозга и признаки внутреннего кровотечения. В экстренном порядке она была направлена в операционную, где дежурный хирург ушил повреждения внутренних органов и остановив кровопотерю. Операция продолжалась более двух часов.

