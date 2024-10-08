Красноярцев просят помочь в выборе имени для спасенной косули

История началась еще 2 года назад, когда был спасен маленький детеныш Сибирской косули и доставлен в зоопарк. Ветеринары выходили малышку, а после ее отдали ее под опеку Красноярскому свинокомплексу «Сибагро».
Девчонка быстро освоилась на новом месте, подружилась с сородичами, а также стала мамой двух косулят. Правда, у самой косули до сих пор нет имени.
«По сложившийся традиции мы совместно с опекунами нашей косули решили к обратиться к вам с просьбой помочь выбрать имя! С 7 по 28 октября мы будем собирать предложения на нашей страничке ВК и телеграмме! Самые интересные и звучные имена мы выставим на народное голосование», — объяснили в зоопарке.