23 новосибирца спасли сотрудники МЧС за неделю

В пресс-службе МЧС Новосибирской области сообщили, что в период с 30 сентября по 6 октября 2024 года сотрудники МЧС по региону спасли при пожаре 23 человека Однако еще 4 человека спасти не удалось — они скончались, и 2 человека оказались травмированы.