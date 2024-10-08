Рельсы на Воронежской демонтируют до наступления холодов

«Нам важно завершить эти работы в ближайшее время. Ведь этот участок был небезопасен и вызывал много нареканий у водителей, особенно зимой. Рельсы на Воронежской будут убраны до начала холодов. По контракту подрядчик должен закончить демонтаж и провести асфальтирование до 30 октября», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.