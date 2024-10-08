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Рельсы на Воронежской демонтируют до наступления холодов

Сейчас подрядчик демонтирует трамвайные пути на участке от улицы Станционной до Большой.

Планируется, что работы завершат до начала холодов.

«Нам важно завершить эти работы в ближайшее время. Ведь этот участок был небезопасен и вызывал много нареканий у водителей, особенно зимой. Рельсы на Воронежской будут убраны до начала холодов. По контракту подрядчик должен закончить демонтаж и провести асфальтирование до 30 октября», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Рабочие трудятся на участке в районе железнодорожного моста: они убирают старые шпалы и готовят основание для дальнейшего асфальтирования.