По словам эксперта, консервированные продукты имеют меньше полезных свойств по сравнению со свежими овощами, фруктами и ягодами, особенно если речь идет о продуктах, выращенных на собственном огороде. Он отметил, что хотя зимой есть возможность купить свежие овощи и фрукты в магазинах, их сложно назвать натуральными, так как большинство из них выращиваются с использованием ускорителей созревания и химикатов. В этом контексте полезность таких продуктов становится спорной. Если же у человека есть возможность делать заготовки из собственноручно выращенных овощей, то такие консервы будут более полезными, чем свежие продукты из магазина.