Диетолог из Новосибирска рассказал о вреде домашних заготовок

Врач-диетолог Яков Новосёлов поделился с Горсайтом мнением о пользе и вреде консервированных продуктов.
По словам эксперта, консервированные продукты имеют меньше полезных свойств по сравнению со свежими овощами, фруктами и ягодами, особенно если речь идет о продуктах, выращенных на собственном огороде. Он отметил, что хотя зимой есть возможность купить свежие овощи и фрукты в магазинах, их сложно назвать натуральными, так как большинство из них выращиваются с использованием ускорителей созревания и химикатов. В этом контексте полезность таких продуктов становится спорной. Если же у человека есть возможность делать заготовки из собственноручно выращенных овощей, то такие консервы будут более полезными, чем свежие продукты из магазина.
Яков Новосёлов также подчеркнул, что домашние заготовки гораздо безопаснее и полезнее фабричных, так как в промышленном производстве часто используются красители, консерванты и другие химические добавки. Однако он предостерег от несоблюдения правил консервирования, так как это может привести к развитию болезнетворных микроорганизмов. В качестве примера он привел недавние случаи отравлений в Подмосковье и Красноярске, связанных с фабричными консервами.
Врач также отметил, что домашние заготовки содержат витамины, органические кислоты и минералы. Например, квашеная капуста является отличным источником витамина С, даже превосходя по содержанию этот витамин цитрусовые. Однако он предупредил о наличии гистамина в этом продукте, который может вызвать аллергические реакции у людей с предрасположенностью к ним.
Что касается противопоказаний, Яков Новосёлов указал на то, что людям с подагрой, атеросклерозом и аллергическими заболеваниями лучше избегать консервированных продуктов. Также нежелательно употребление таких заготовок людям с язвенной болезнью желудка и панкреатитом.
Медик добавил, что для относительно здоровых людей разнообразие рациона с использованием консервированных продуктов не представляет опасности, однако важно не злоупотреблять ими и использовать как закуску. По его словам, если питаться исключительно заготовками, пользы от этого не будет, так как они содержат меньше полезных веществ по сравнению со свежими овощами.