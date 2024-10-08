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Незаконную парковку ликвидировали в Южном Медведково

Незаконная парковка, состоявшая из комплекса самостроев в виде шлагбаумов, ограждений и прочего, была демонтирована в столичном районе Южное Медведково. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Ограждающие устройства и иные объекты некапитального строительства располагались на участке при отсутствии правовых оснований. Фактически был осуществлен самозахват городской территории, в связи с чем приняты меры по устранению нарушения», — цитируется в тексте начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Уточняется, что комплекс объектов, обнаруженных инспекторами — шлагбаумы, ограждение, бытовки и гаражные тенты, был расположен на территории площадью 350 кв. м, не оформленной земельно-правовыми отношениями. В настоящее время демонтажные работы завершены, земельный участок вблизи ул. Полярная, д. 8 освобожден и благоустроен — он используется жителями ближайших домов для свободной парковки автомобилей.