Незаконную парковку ликвидировали в Южном Медведково

Уточняется, что комплекс объектов, обнаруженных инспекторами — шлагбаумы, ограждение, бытовки и гаражные тенты, был расположен на территории площадью 350 кв. м, не оформленной земельно-правовыми отношениями. В настоящее время демонтажные работы завершены, земельный участок вблизи ул. Полярная, д. 8 освобожден и благоустроен — он используется жителями ближайших домов для свободной парковки автомобилей.