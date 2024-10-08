Бабье лето в Омской области сменят снег и гололёд

После кратковременного повышения температуры в регионе похолодает и выпадет снег.
По данным Обь-Иртышского УГМС, днём 8 октября воздух прогреется до +15…+20 градусов, по северу — до +9…+14 градусов. В среду, 9 октября, будет +13…+18, по северу — не выше +12 градусов.
10 и 11 октября в Омскую область зайдёт обширный скандинавский антициклон. Он вытеснит тёплый воздух из региона. Прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в снег, образование гололёда и временного снежного покрова. Ночью возможно понижение температуры воздуха до −5…-7 градусов. Днём будет от +2 до +7, по южной половине — до +13 градусов.