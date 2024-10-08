Мальчик пропал в приморской тайге и выживал там две недели: он рассказал, что с ним происходило

«В течение 2 недель следователи-криминалисты, спасатели, военные и волонтеры искали в тайге пропавшего мальчика-грибника», — написали в телеграм-канале СУ СК России по Приморью.
Все произошло в 2019 году. 15-летний мальчик из села Тигровое Михайловского района пошел в тайгу собирать грибы и пропал. Его искали родные, соседи, волонтеры, МЧС, полиция, следователи и военные. Более трех сотен людей прочесывали тайгу и ни на что, кроме следов диких животных, в том числе, медведей и тигров, не натыкались.
Мальчик, когда понял, что заблудился, прошел около 20−25 километров по лесу. Он питался грибами, разжигал костры. В итоге сумел выйти к пчеловодческому хозяйству — там и остался. Вернуться или связаться с родными возможности не было: прошли сильные ливни и дороги размыло.
«Сегодня военные на технике наткнулись на пчеловодческое хозяйство. Решили его проверить… Оказалось, что там наш мальчишка! Живой!» рассказал в день окончания поисков представитель отряда добровольцев «Примпоиск».
Ребенок, по словам врачей, чувствовал себя хорошо, его жизни ничего не угрожало. И это несмотря на то, что он провел в тайге две недели.
Ранее сообщалось о том, что на Камчатке пропали туристы с ребенком. Они не сообщили о планируемой поездке в МЧС, так что точное число участников группы и маршрут неизвестен.