Мальчик пропал в приморской тайге и выживал там две недели: он рассказал, что с ним происходило

Все произошло в 2019 году. 15-летний мальчик из села Тигровое Михайловского района пошел в тайгу собирать грибы и пропал. Его искали родные, соседи, волонтеры, МЧС, полиция, следователи и военные. Более трех сотен людей прочесывали тайгу и ни на что, кроме следов диких животных, в том числе, медведей и тигров, не натыкались.