В Госдуме предложили ввести наказание для родителей употребивших алкоголь детей

Согласно статье 6.10 КоАП «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции», наказание для родителей составляет штраф в размере 4−5 тыс. руб. Вовлечение ребенка в употребление алкоголя людьми, которые не несут за него ответственность, наказывается штрафом в размере 1,5−3 тыс. руб. Статья КоАП 20.22 «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних» также предполагает штраф до 2 тыс. руб. для родителей детей, употребивших алкоголь в возрасте до 16 лет.