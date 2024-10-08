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Наследие Туркестана воплотят в городе ремесленников

АСТАНА, 8 окт — Sputnik. Культурное наследие древнего Туркестана намерены воплотить в городе ремесленников, сообщили в акимате области.

Источник: Пресс-служба акима Туркестанской области

«Казахская культура, история Туркестана должны быть популяризированы и через ремесло, стать частью сферы туризма и культуры, способствовать созданию новых рабочих мест».

сказал аким области Дархан Сатыбалды.

В городе сегодня работают 144 ремесленника, для которых создают специальный центр, где они могут творить, не задумываясь о рынках сбыта.

Администрация города провела анализ и назвала приоритетные направления для ремесленной продукции — это текстиль, валяние, тростникообразование и вышивка, ювелирная продукция, искусство изготовления изделий из дерева и кости.

Для повышения уровня мастеров и производства именно востребованной продукции, при центре ремесел в Туркестане создадут центр мастеров Qazaq Oner (Казахское искусство), в состав которого войдут шоу-рум, мастерские и фотозоны.

Самих же ремесленников предлагают отправлять в творческие командировки, в том числе за границу. Среди других мер поддержки — предоставление оборудования для мастеров.

Однако и спрашивать с них тоже будут более строго, заявили в акимате — ремесленники должны взять на себя обязательства по объемам и качеству изделий, которые было бы не стыдно предлагать гостям города.

туризм и отдых