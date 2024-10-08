Наследие Туркестана воплотят в городе ремесленников

«Казахская культура, история Туркестана должны быть популяризированы и через ремесло, стать частью сферы туризма и культуры, способствовать созданию новых рабочих мест».
В городе сегодня работают 144 ремесленника, для которых создают специальный центр, где они могут творить, не задумываясь о рынках сбыта.
Администрация города провела анализ и назвала приоритетные направления для ремесленной продукции — это текстиль, валяние, тростникообразование и вышивка, ювелирная продукция, искусство изготовления изделий из дерева и кости.
Для повышения уровня мастеров и производства именно востребованной продукции, при центре ремесел в Туркестане создадут центр мастеров Qazaq Oner (Казахское искусство), в состав которого войдут шоу-рум, мастерские и фотозоны.
Самих же ремесленников предлагают отправлять в творческие командировки, в том числе за границу. Среди других мер поддержки — предоставление оборудования для мастеров.
Однако и спрашивать с них тоже будут более строго, заявили в акимате — ремесленники должны взять на себя обязательства по объемам и качеству изделий, которые было бы не стыдно предлагать гостям города.