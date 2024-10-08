«К Земле приближается самая яркая за 30 лет комета»: какие небесные шоу ожидают красноярцев в октябре

Ученые связывают всплески метеорной активности с периодом, когда когда родоначальница потока — комета 21P/Джакобини-Циннера близка к перигелию (ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела). В северном полушарии самое удачное время для наблюдений — первая половина ночи. Метеоры Драконид отличаются своей медлительностью, так что будет время ими полюбоваться.