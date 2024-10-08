«К Земле приближается самая яркая за 30 лет комета»: какие небесные шоу ожидают красноярцев в октябре

Даже далекий от астрономии человек вряд ли откажется увидеть, как к Земле летит яркая комета или по небу проносится метеорный поток. Тем более, телескоп для этого не понадобится.
В обсерватории Университета Решетнева рассказали о главных небесных шоу октября, которые можно увидеть невооруженным глазом. Занимаем лучше места, запасаемся попкорном и наблюдаем долгими осенними ночами!
«Звездные дожди»
В октябре красноярцы смогут увидеть два «звездных дождя», если повезет с погодой и удастся вырваться за город, где нет засветки.
8 октября прогнозируется максимум метеорного потока Дракониды. Он «накрывает» Землю периодически: в XX веке впечатляющие звездопады были в 1933 и 1946 году. Быть может, и 2024 год подарит столь же впечатляющее зрелище? Проверим. Ждать недолго осталось.
Ученые связывают всплески метеорной активности с периодом, когда когда родоначальница потока — комета 21P/Джакобини-Циннера близка к перигелию (ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела). В северном полушарии самое удачное время для наблюдений — первая половина ночи. Метеоры Драконид отличаются своей медлительностью, так что будет время ими полюбоваться.
21 октября достигнет своего максимума метеорного потока Ориониды. Лучше всего «охотиться» за ними после полуночи, когда Орион будет высоко над горизонтом. Однако наблюдениям за этим «звездным дождем» будет мешать Луна.
Почти полмесяца будет видна «хвостатая звезда»
Октябрь-2024 запомнится землянам еще и тем, что к нашей планете приблизится самая яркая за последние 30 лет комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS).
12 октября она будет всего в 70 миллионах километрах от Земли. По астрономическим меркам это недалеко. С этого дня начинайте искать ее в вечернем небе сразу после заката.