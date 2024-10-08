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Актриса из Новосибирска пришла на футбольный матч с плакатом «ищу мужа»

Девушки в свадебных платьях пришли на игру «Спартак» — «Динамо».

Источник: ФК Динамо

Новосибирская актриса Анастасия Воеводина посетила футбольный матч столичного «Динамо» со «Спартаком». Игра прошла накануне и завершилась со счетом 3:2 в пользу «красно-белых». Однако не только напряженный матч привлек внимание болельщиков.

Сибирячка вместе со своими подругами посетили игру в свадебных платьях и огромным плакатом с надписью «ищу мужа». Кадрами перформанса поделилась пресс-служба «бело-голубых».

На снимках фанаты разглядели актрису из Новосибирска Анастасию Воеводину. Девушке 34 года, она ни разу не была замужем, однако имеет двух дочерей. В послужном списке артистки 15 ролей и съемки во множестве телевизионных шоу.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что глава Новосибирского союза отцов осудил продажу девственности новосибирской школьницей за 1 млн долларов.

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