Актриса из Новосибирска пришла на футбольный матч с плакатом «ищу мужа»

Сибирячка вместе со своими подругами посетили игру в свадебных платьях и огромным плакатом с надписью «ищу мужа». Кадрами перформанса поделилась пресс-служба «бело-голубых».
На снимках фанаты разглядели актрису из Новосибирска Анастасию Воеводину. Девушке 34 года, она ни разу не была замужем, однако имеет двух дочерей. В послужном списке артистки 15 ролей и съемки во множестве телевизионных шоу.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что глава Новосибирского союза отцов осудил продажу девственности новосибирской школьницей за 1 млн долларов.