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В Челябинской области потеплеет до +23 градусов

Какой будет погода на Южном Урале 8 и 9 октября.

Сейчас в Олбани: +9° 3 м/с 81% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Плюсовые температуры в Челябинской области как минимум будут держаться еще несколько дней. Обильных осадков ожидать не стоит, но прогнозируется порывистый ветер. Такой прогноз дают в челябинском Гидрометцентре.

Во вторник, 8 октября, будет облачно с прояснениями. В первой половине суток на севере Челябинской области местами ожидаются небольшие дожди, затем в регионе будет без существенных осадков. Столбики термометров днем покажут +18, +23°C. Порывы ветра местами дойдут до 15 м/с.

На протяжении всех суток в среду, 9 октября, будет прогнозироваться переменная облачность. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +4, +9°C, в горах и низинах похолодает до −1°C. Однако днем потеплеет до +10, +15°C, на юге региона столбики термометров и вовсе покажут +20°C. Порывы ветра местами дойдут до 14 м/с.