В Челябинской области потеплеет до +23 градусов

На протяжении всех суток в среду, 9 октября, будет прогнозироваться переменная облачность. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +4, +9°C, в горах и низинах похолодает до −1°C. Однако днем потеплеет до +10, +15°C, на юге региона столбики термометров и вовсе покажут +20°C. Порывы ветра местами дойдут до 14 м/с.