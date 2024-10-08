В Челябинской области потеплеет до +23 градусов

Плюсовые температуры в Челябинской области как минимум будут держаться еще несколько дней. Обильных осадков ожидать не стоит, но прогнозируется порывистый ветер. Такой прогноз дают в челябинском Гидрометцентре.
Во вторник, 8 октября, будет облачно с прояснениями. В первой половине суток на севере Челябинской области местами ожидаются небольшие дожди, затем в регионе будет без существенных осадков. Столбики термометров днем покажут +18, +23°C. Порывы ветра местами дойдут до 15 м/с.
На протяжении всех суток в среду, 9 октября, будет прогнозироваться переменная облачность. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +4, +9°C, в горах и низинах похолодает до −1°C. Однако днем потеплеет до +10, +15°C, на юге региона столбики термометров и вовсе покажут +20°C. Порывы ветра местами дойдут до 14 м/с.