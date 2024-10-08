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Житель Хабаровского края сбежал из отдела полиции и бросил в сотрудника молотком

35-летний мужчина из Николаевска-на-Амуре приговорён к 2,5 годам лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"

В Николаевске-на-Амуре осужден 35-летний горожанин, который, будучи задержанным, сбежал из отдела полиции и бросил в полицейского молотком, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В июне этого года мужчину задержали за правонарушение — уклонение от административного надзора — и доставили в отдел полиции. Он оттуда сбежал: запрыгнул на автомобиль, перепрыгнул через ограждение с колючей проволокой и оттуда — на крышу деревянного сарая. Там его догнали двое полицейских. Беглец стал угрожать им молотком, после чего бросил его в одного из полицейских, который успел уклониться. Мужчина спрыгнул с крыши и побежал на берег Амура, где был задержан.

Вину он признал. Ранее он многократно судим за кражи, грабеж, угоны, разбои и причинение вреда здоровью.

— Судом житель Николаевска-на-Амуре признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Артеменко.