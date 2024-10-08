Житель Хабаровского края сбежал из отдела полиции и бросил в сотрудника молотком

В июне этого года мужчину задержали за правонарушение — уклонение от административного надзора — и доставили в отдел полиции. Он оттуда сбежал: запрыгнул на автомобиль, перепрыгнул через ограждение с колючей проволокой и оттуда — на крышу деревянного сарая. Там его догнали двое полицейских. Беглец стал угрожать им молотком, после чего бросил его в одного из полицейских, который успел уклониться. Мужчина спрыгнул с крыши и побежал на берег Амура, где был задержан.