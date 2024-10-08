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У секретариата омского губернатора появился руководитель

Им назначен Дмитрий Гурьянов.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении руководителя новой структуры в правительстве Омской области. Напомним, у губернатора вновь появился секретариат, упраздненный при предшественниках Хоценко.

Документ о создании секретариата был подписан в начале октября, а теперь известен и его руководитель. Виталий Хоценко назначил на этот пост Дмитрия Гурьянова. Его полномочия продлятся год. Заместителем руководителя секретариата губернатора стала Елена Петина.

Напомним, секретариат займется планированием рабочего времени губернатора, организацией мероприятий и совещаний с его участием и тому подобным.