У секретариата омского губернатора появился руководитель

Документ о создании секретариата был подписан в начале октября, а теперь известен и его руководитель. Виталий Хоценко назначил на этот пост Дмитрия Гурьянова. Его полномочия продлятся год. Заместителем руководителя секретариата губернатора стала Елена Петина.