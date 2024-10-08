У секретариата омского губернатора появился руководитель

Глава региона Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении руководителя новой структуры в правительстве Омской области. Напомним, у губернатора вновь появился секретариат, упраздненный при предшественниках Хоценко.
Документ о создании секретариата был подписан в начале октября, а теперь известен и его руководитель. Виталий Хоценко назначил на этот пост Дмитрия Гурьянова. Его полномочия продлятся год. Заместителем руководителя секретариата губернатора стала Елена Петина.
Напомним, секретариат займется планированием рабочего времени губернатора, организацией мероприятий и совещаний с его участием и тому подобным.